El Govern utilizará "todos los mecanismos" para no acoger a más menores migrantes y avisa a Sánchez: "¿Quieren que pongamos ya las tiendas de campaña?"

El Govern balear ha encargado un informe a la Abogacía de la Comunidad para que estudie "todas las vías posibles" para recurrir e impugnar el decreto ley para el reparto de los menores migrantes no acompañados que llegan a las costas de Canarias después del acuerdo entre el Gobierno y Junts per Catalunya, con el objetivo de no acoger a ningún recién llegado: "Utilizaremos todos los mecanismos admitidos en derecho para que esta obligación no se materialice".

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, insiste en que las islas han llegado a "una situación límite, con un nivel de ocupación de los centros realmente muy elevado" y, por tanto, asegura que no se trata de una cuestión de solidaridad sino de capacidad: "No compartimos la opinión del ministerio y del Gobierno, y sobre todo no aceptamos que se nos imponga esta obligación porque no estamos en disposicion de acoger ni un menor más".

Ayer mismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguraba que cumplirá con la ley en relación con el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias. Un reparto, no obstante, al que se opone frontalmente y contra el que dará batalla. La dirigente madrileña ya anunció el pasado martes que recurrirá ante los tribunales y que llevará a la Unón Europea la reforma de la Ley de Extranjería que fija las condiciones para esa distribución obligatoria.

Además, Costa avisa al Gobierno de que, debido a la situación actual, tendrán que tomar medidas extraordinarias: "Quieren que pongamos ya las tiendas de campaña? No entiendo muy bien la política del ministerio, si nos quieren obligar a ello nosotros no estamos dispuestos".

En este sentido, el vicepresidente del Govern insiste en que los consells insulares, encargados de la gestión de estos menores no acompañados, están al "límite" de sus capacidades: "Que el Gobierno asuma su responsabilidad también, porque siguen llegando pateras y menores a las costas de Baleares, y aqui tenemos la obligación legal de acogerlos aunque cada vez vienen más".

Baleares será la segunda Comunidad Autónoma que acogerá a menos menores migrantes no acompañados, la más beneficiada es Catalunya, en el reparto acordado entre Junts y PSOE. Según los últimos datos del Ministerio de Juventud e Infancia, las islas recibirán 58 menores ―en un primer momento se dijo que eran uno más (59)― tras la modificación del artículo 35 de la ley de Extranjería, que permite la distribución obligatoria de estos jóvenes que llegan a las costas de Canarias. El Gobierno asegura que hay actualmente 4.400 niños y niñas que deberán repartirse por todo el país, si bien desde el ministerio de Infancia y Juventud reconocen que la cifra podría ser mayor debido a la llegada constante.