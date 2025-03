Las aerolíneas reclaman normas comunes para toda Europa con un tamaño estándar gratuito de equipaje de mano

A la espera de cómo se resuelva el proceso judicial tras las sanciones millonarias a aerolíneas por el cobro del equipaje de mano impuesto por el Ministerio de Consumo por el equipaje, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) defiende su libertad para establecer sus políticas comerciales. También aboga porque de una vez por todas se establezca un tamaño estándar gratuito de maleta en cabina en Europa y defiende el cobro a bordo porque les ayuda a "ser más eficientes" y reducir retrasos.

El presidente de ALA, Javier Gándara, ha explicado este viernes cómo sigue el proceso tras la multa histórica impuesta el pasado año a cuatro aerolíneas de bajo coste que deben hacer frente a una sanción de más de 150 millones de euros por cobrar a sus clientes equipajes de mano u obligarles a imprimir el billete.

"Ya estamos en fase judicial" y cada una de las compañías afectadas —Ryanair, Volotea, Vueling y EasyJet— "han presentado recursos ante la Audiencia Nacional y han pedido medidas cautelares reclamando que no se aplique la medida hasta que se resuelvan", dice Gándara. "Nosotros pensamos que lo que hacemos es completamente legal" y añade que le corresponde a los tribunales "determinar qué es lo bueno y lo razonable para los consumidores".

Para ilustrarlo el portavoz de ALA muestra una gráfica de una de las compañías afectadas para mostrar la evolución disparada, desde 2013 a 2019, del número de maletas etiquetadas y bajadas a las bodegas de los aviones porque no había espacio en cabina. "Se ha multiplicado. Los hábitos han ido variando, cada vez más consumidores quieren ir con su trolley en la cabina". Alega una razón de capacidad física. En un avión tipo Airbus A320 o un Boeing 737, los más habituales en las rutas de corto o medio radio, apenas caben 90 maletas de mano "mientras que tienen 180 asientos o incluso más". Como "no caben todas" a los últimos pasajeros que llegaban al embarque se les etiquetaban sus bultos y se bajaban a la bodega, lo que causaba "una serie de retrasos". La práctica de empezar a cobrar permitió ser más eficientes y "a cada consumidor elegir qué servicios precisa y pagar o no por ellos".

"Solamente en España desde que tienen esta política han reducido los retrasos debido a esta causa un 90 %. Ahora sabes con antelación qué pasajeros van a venir con trolley y lo puedes gestionar de una manera más eficiente", continúa el portavoz de ALA.

"En nuestra opinión la interpretación del Ministerio de Consumo de una sentencia de 2014 del Tribunal de Justicia de la UE del caso Vueling, que era de equipaje facturado en bodega (no de mano) no tiene sentido desde el punto de vista del consumidor", defiende Gándara. Y replica lo que dice el ministerio de Pablo Bustinduy: "Las compañías tienen libertad para determinar las medidas del peso del equipaje que permiten llevar en cabina y que consideran razonable y seguro, de acuerdo con las características de sus aeronaves. Una vez definidas estas medidas y pesos de las maletas que autoriza a no facturar y los pasajeros pueden portar en cabina, lo que no puede la compañía aérea es establecer una distinción entre el equipaje de mano que somete a pago adicional y el equipaje de mano gratuito".

Para el líder de las aerolíneas esta interpretación podría dar lugar a que decidiesen que solo pueden llevarse los bultos que caben debajo del asiento y el resto tuvieran que facturarse y "cobrar por ello. Ninguna se lo está planteando. Pero queremos mostrar que lo que propone Consumo no es bueno para los consumidores".

50 millones ligeros

"Hay que dar libertad a cada consumidor en cada momento. El año pasado hubo más de 50 millones de pasajeros que volaron en España que no llevaban trolley o no facturaron equipaje", aduce el presidente de ALA. Estos serían "los que potencialmente, si sigue adelante la sanción, al final tendrían que pagar más por un servicio que no precisan". Por ello, Javier Gándara defiende la tarifa básica para volar con o sin maleta de mano, en definitiva, "la libertad de las compañías para establecer la política comercial que cada una determine para dar libertad a los consumidores de los servicios que precisen y pagar o no por ellos".

ALA defiende que haya normas comunes en toda Europa "y no por país" sobre el equipaje de mano. "Abogamos con la Comisión Europea que se estandarice un tamaño libre de cargo", que se instaure una homogenización para saldar este asunto.