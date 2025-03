Vidal cuestiona al Gobierno por no pagar la deuda del descuento de residente a las aerolíneas

El diputado de Sumar Més Vicenç Vidal interpela al Gobierno de Pedro Sánchez para que explique qué problemas administrativos están provocando los impagos en relación con el descuento para los residentes de territorios no peninsulares. Vidal ha solicitado por escrito al Ejecutivo central que exponga qué obstáculos impiden los pagos a las aerolíneas con el fin de asegurar la bonificación al transporte aéreo para los residentes. Esta petición llega después de que la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) anunciara que la deuda contraída por el Ejecutivo de Pedro Sánchez asciende a 810 millones de euros. "Se trata de un compromiso que el Gobierno no puede obviar ni dejar en un cajón acumulando polvo", afirma.

En este sentido, el diputado ecosoberanista también solicita al Gobierno que informe sobre los avances en la negociación con las aerolíneas tras las declaraciones del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, para desbloquear la situación. "El mantenimiento del descuento para los residentes en territorios no peninsulares es fundamental para garantizar la conectividad aérea de Baleares. El tráfico aéreo es uno de los garantes de la cohesión territorial, los intercambios comerciales y el desarrollo económico y social del país, que afronta el desafío de la excepcionalidad insular", asegura Vidal.

De momento, el Gobierno se niega a comunicar cuántos millones de euros debe a cada aerolínea por el impago de las subvenciones a residentes adelantadas. El ministerio de Transportes ha decidido no conceder estos datos porque, según explican, se trata de información de "carácter sensible que puede afectar a los intereses económicos" de las compañías aéreas. El senador autonómico del PP Miguel Jerez preguntó cuál era el importe total que el Gobierno adeuda a cada aerolínea por este concepto, si bien no ha recibido ninguna respuesta por parte del Ejecutivo. Jerez denuncia que "no sabemos con certeza" la deuda que se ha generado a los operadores y apunta que "es probable que sea mayor" que la publicada. En este sentido, considera que desde el Gobierno "se viola un derecho a obtener la información y no se cumple con la obligación de transparencia que debe presidir cualquier actuación de la administración".