Las últimas lluvias no alivian la situación de los acuíferos de Baleares, que siguen muy secos

Las lluvias registradas en las últimas semanas en Balears no están aliviando la situación de sequedad que están sufriendo los acúiferos de las islas, ya que su caudal de reservas apenas ha aumentado estos días de precipitaciones. Así lo ha asegurado esta mañana el conseller Juan Manuel Lafuente, que ha presentado una campaña, que se iniciará el próximo lema bajo el lema: “sin agua no hay futuro”, con la que se pretende concienciar a la población, tanto la residente como a los visitantes, para que realicen un consumo responsable del agua debido a las carencias que sufren las islas. Esta campaña se difundirá a través de diferentes canales y se expondrá en cuatro idiomas, porque que se pretende que el mensaje de que no se debe malgastar el agua también llegue a los turistas.

El conseller Lafuente quiso incidir en que las reservas de agua en todas las islas “están disminuyendo”, lo que ocasiona una gran presión sobre los acuíferos, que cada vez están más explotados y el agua que almacenan es de menor calidad. Así, el conseller detalló que en estos momentos el 90% del territorio de las islas está en una situación de prealerta en cuanto a la disponibilidad del agua. En el mes de febrero las reservas hídricas de la isla de Mallorca estaban alrededor del 51%, lo que obliga al Govern, como gestor del agua, a adoptar una serie de actuaciones para que la situación no empeore.

Joan Calafat, director general de recursos hídricos, ha señalado esta mañana que la población en general puede tener la sensación de que, como ha llovido mucho estas últimas semanas, las reservas de agua son óptimas, pero la realidad es muy distinta. Los embalses han aumentado su capacidad en apenas un seis por ciento, pero es insuficiente, porque solo representa el consumo de la ciudad de Palma durante tres días. Aunque tampoco hay de momento cifras actualizadas, Calafat también se mostró pesimistas en cuanto a que el agua de la lluvia de los últimos días se haya canalizado hacia los acuíferos y señaló que muchos de los pozos que se utilizan para suministrar el agua están más explotados de lo que sería necesario. Sin embargo, de momento el 85% del agua que se consume en Mallorca sigue procediendo de los pozos, mientras que el 15% restante se obtiene a través de las desalinizadoras. En Ibiza, en cambio, este porcentaje es mucho más elevado.

Sobre la campaña de concienciación de un uso responsable del agua, el conseller Lafuente insistió en que este mensaje debe llegar al ciudadano y también al empresario turístico, para que lo transmita a sus clientes. Señaló que la solución sobre el agua no pasa solo por reparar las fugas de la canalización, que ya se está haciendo, sino que se debe buscar en diferentes actuaciones. Una de ellas pasa por un uso responsable del consumo que realice cada persona. “Nos encontramos en una situación delicada y por ello hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que tome conciencia de la importancia del agua y adopte hábitos de consumo responsable”, incidió el conseller.

En la presentación de la campaña se recordó que, pese a la sobre población de turistas que llega cada verano a Baleares, los visitantes solo suponen un 25% del consumo que se realiza del agua. El resto lo consume la población residente.

En el vídeo que se ha creado para recrear esta campaña se ha intentado lanzar un mensaje reflexivo de lo que supone la pérdida de cada gota de agua. “Cada vez que malgastamos agua, alguna cosa de nosotros se seca, nuestros campos, nuestras fuentes y nuestros sueños”, se incide en el mensaje.

Los responsables del Govern que se encargan de gestionar estos recursos hídricos han señalado que el próximo verano será complicado, porque no se sabe todavía cuanta lluvia llegará en las próximas semanas, por lo que tampoco descartan que se tenga que obligar a los ayuntamientos a que adopten algunas medidas restrictivas por falta de agua.