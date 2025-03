El PSIB reclama al Govern que "acelere" las gestiones para ejercer el tanteo y retracto en las viviendas de sa Pobla

La PSIB ha pedido en el Govern que "acelere" las gestiones y ejerza el derecho de tanteo y retracto con la promoción de viviendas del "fondo buitre" de sa Pobla, en que hay 21 pisos a precio económico.

La diputada del PSIB Càrol Marquès ha apuntado que estos inmuebles podrían dar solución a las necesidades habitacionales de 21 familias vulnerables.

La socialista ha criticado que para el Govern "no haya caso en el que no diga que solo ejercerá este derecho si no hay ninguna traba legal", mientras que este mismo Ejecutivo ha hecho, "sin tantos problemas", una Ley de Simplificación Administrativa, que "ha supuesto la amnistía de miles de edificaciones en suelo rústico".

Marquès también ha recordado que no tener licencia de primera ocupación, no tiene que "suponer un freno" en la hora de adquirir estos pisos.

"Si usan este argumento otra vez, del mismo modo que lo utilizaron para renunciar a las 88 viviendas de Metrovacessa en 2023, dejarán a 21 familias sin el derecho de poder acceder a unas viviendas dignas. Esta decisión será muy difícil de explicar en un contexto de grandes dificultades de acceso a vivienda", ha recalcado.

La diputada ha ironizado con cuántas leyes de simplificación administrativa le hacen falta en al Govern para "poder tramitar una licencia final de obra o una primera ocupación".

Por todo esto, el PSIB ha exigido que se adquieran estas viviendas, que ya están acabadas de construir y a punto para entrar a vivir. "El Govern no tiene que usar ninguna excusa o habrá que preguntarse a qué intereses quiere beneficiar si no los compra", ha añadido.