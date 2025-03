El Gobierno se niega a comunicar cuánto debe a cada aerolínea por la deuda del descuento de residente

El Gobierno de Pedro Sánchez se niega a comunicar cuántos millones de euros debe a cada aerolínea por el impago de las subvenciones a residentes adelantadas. El ministerio de Transportes ha decidido no conceder estos datos porque, según explican, se trata de información de "carácter sensible que puede afectar a los intereses económicos" de las compañías aéreas.

El senador autonómico del PP Miguel Jerez preguntó cuál era el importe total que el Gobierno adeuda a cada aerolínea por este concepto después de que las empresas que operan entre islas y la península reclamaran a Madrid que liquide la deuda "multimillonaria" que acumula derivada de la aplicación de la bonificación por residencia. Según las Asociación de Líneas Aéreas (ALA), a enero de 2025 la deuda a las aerolíneas que operan estas rutas asciende a 810 millones de euros por las cantidades adelantadas en concepto de las subvenciones a residentes del 75% en el precio de los billetes.

Jerez denuncia que "no sabemos con certeza" la deuda que se ha generado a los operadores y apunta que "es probable que sea mayor" que la publicada. En este sentido, considera que desde el Gobierno "se viola un derecho a obtener la información y no se cumple con la obligación de transparencia que debe presidir cualquier actuación de la administración".

El senador lamenta que el Gobierno justifique la falta de transparencia aludiendo a que es información sensible: "Cuando se trata de dinero público, el de todos, no hay sensibilidad que valga. Los ciudadanos tienen el derecho saber lo que se debe. Es su dinero, no el del Gobierno".

El dirigente popular también recuerda que el derecho a la bonificación por residencia es "un derecho consustancial a nuestra condición de residente" y, por tanto, el Gobierno debe garantizar ese derecho y "no ponerlo en riesgo nunca más".

En un comunicado, ALA alertó de que las compañías aéreas que conectan Baleares con la península y operan vuelos interislas podrían verse obligadas a dejar de operar en algún caso estas rutas o disminuir frecuencias "ante la situación insostenible y de asfixia económica generada por el impago del Ejecutivo".

Frente común

Los senadores de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla han constituido un frente común para exigir al Gobierno la dotación presupuestaria urgente que garantice el pago de las bonificaciones al transporte aéreo de los residentes en nuestros territorios. Critican que la "falta de previsión y la gestión improvisada" han generado incertidumbre en las aerolíneas, que advierten de las posibles consecuencias si no se resuelve esta situación a tiempo.

En este sentido, los senadores alertan de que la ausencia de un sistema de financiación "estable y ágil" está provocando retrasos en los pagos a las compañías, que advierten del riesgo de ajustes en la oferta de vuelos y un encarecimiento de los billetes si el Gobierno no cumple con sus compromisos. "Esto supondría un grave perjuicio para los ciudadanos de nuestros territorios, que dependen de estas conexiones para su movilidad. Ante esta situación de incertidumbre, hemos presentado una batería de preguntas al Gobierno para que explique qué medidas piensa adoptar para garantizar la estabilidad de las bonificaciones y evitar cualquier impacto en la conectividad aérea", explican en un comunicado.

Solución "urgente"

Asimismo, anuncian que llevarán a la Comisión de Transportes, Movilidad Sostenible una moción exigiendo una solución "urgente y estructural" que garantice el mantenimiento del sistema sin depender de improvisaciones ni ajustes de última hora. "El transporte aéreo es esencial para nuestros territorios, y el Gobierno debe actuar con responsabilidad antes de que se genere una crisis que afecte a los ciudadanos. Exigimos soluciones inmediatas y un compromiso firme con la conectividad de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla", destacan.

