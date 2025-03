Fernando Arancón, director de El Orden Mundial, presenta su conferencia en Palma: "El sector turístico de Baleares debe tener esto en cuenta"

Hablemos sobre el contenido de su conferencia Dinámicas Geopolíticas y su Influencia en la Movilidad Global y el Turismo. Nos gustaría conocer los objetivos principales del evento que se celebrará en el Club Diario de Mallorca y cómo se vincula con la actualidad global. Además, nos gustaría conocer un poco sobre su trayectoria profesional para dar contexto a quienes estén interesados en asistir.

En la conferencia abordaré cómo el mundo en el que nos hemos acostumbrado a operar política y económicamente ya no existe. Ese mundo de los años 80, 90 y primeros 2000 ha cambiado radicalmente en los últimos años, situándonos en una fase de mayor incertidumbre y volatilidad. Nos enfrentamos a un escenario global más inseguro, con cambios mucho más rápidos. Si seguimos analizando la realidad con esquemas del pasado, no estaremos preparados para afrontar los retos políticos de este nuevo ciclo.

Considerando la creciente inseguridad global y el impacto del cambio climático, ¿cuál es su visión sobre el futuro del turismo en regiones que podrían volverse inaccesibles por conflictos o desastres naturales?

El turismo es un sector extremadamente sensible a la percepción de seguridad. Puede verse afectado por la criminalidad, el terrorismo, los conflictos o incluso por desastres climáticos. Lo vimos claramente con la pandemia: una crisis global inutilizó el sector durante meses y lo dejó tocado durante años. En el contexto actual, nos dirigimos hacia un mundo más inseguro y conflictivo, donde el cambio climático tendrá una importancia mucho mayor.

Además, se ha incrementado la llamada "zona gris" de los conflictos, en la que no hay ni paz total ni guerra declarada, pero sí una confrontación un poco soterrada por debajo de la mesa. Esto implica un mayor riesgo de nuevas amenazas como ciberataques, por ejemplo. Imaginemos el impacto económico que tendría en Mallorca un ciberataque que inutilizara el aeropuerto durante días. Por otro lado, también existen tensiones con países vecinos como Marruecos o Argelia, que pueden afectar nuestras relaciones económicas y de seguridad. España, como potencia clave en el Mediterráneo occidental, somos un poco los guardianes de esta zona, y Gibraltar o Canarias puntos estratégicos, debe tomarse en serio su posición geoestratégica y fortalecer sus capacidades para afrontar estos desafíos.

Fernando Arancón, director de El Orden Mundial, presenta su conferencia en Palma: "El sector turístico de Baleares debe tener esto en cuenta". / F.A.

Hablando de seguridad global, en El Orden Mundial se ha destacado recientemente que Trump está conduciendo a Estados Unidos hacia un “modelo autoritario”. ¿Cree que esto podría afectar las relaciones internacionales y la movilidad global?

Sin duda. Como decía al inicio, el mundo que conocíamos está dejando de existir rápidamente, y Estados Unidos ya no garantiza nuestra seguridad como lo hizo durante las últimas décadas. En los últimos 80 años, los europeos pudimos destinar nuestros recursos a bienestar social, educación y sanidad en lugar de defensa, porque Estados Unidos cubría ese vacío. Y eso está dejando de ocurrir. Lo que implica tener que invertir más en defensa para garantizar nuestra seguridad, y pensar en cómo conseguir ese dinero. Porque si no, no vamos a ningún lado. Si no, vamos a quedar expuestos a las agresiones, presiones o extorsiones de terceros, en fin, van a hacer con nosotros un poco lo que ellos quieran.

En los últimos años, los conflictos interestatales han vuelto a ser recurrentes: Ucrania-Rusia, Israel-Palestina, Azerbaiyán-Armenia, Ruanda en el Congo, Venezuela con la Guayana Esequiba. Varios países han tomado nota de la guerra en Ucrania y han concluido que una agresión puede ser más rentable que una negociación prolongada. Eso nos lleva, ya digo, a un mundo más conflictivo. Si no invertimos en seguridad, podría llegar el día en que nosotros seamos el país vulnerable, debemos tenerlo en cuenta.

En este contexto, ¿qué papel juega la ciudadanía? Como director de El Orden Mundial, ¿cree que una sociedad mejor informada podría influir positivamente en el debate público?

Sin duda. Una ciudadanía informada siempre es algo positivo. Históricamente, en España, la política internacional nos ha interesado bastante poco, ha sido un tema limitado a ciertos círculos. Sin embargo, en los últimos años, la gente ha comenzado a tomar conciencia de que lo que ocurre en el mundo afecta directamente a sus vidas. Esto nos lleva a debates de mejor calidad y, probablemente, nos llevará a mejores decisiones políticas. En países como Francia o Alemania, la política internacional es parte del debate electoral. En España eso no ha pasado jamás, nunca se ha debatido sobre qué papel debe jugar España en el mundo, nunca ha sido un tema relevante en las campañas. Pero si la ciudadanía empieza a interesarse, los partidos políticos se verán obligados a abordarlo, rompiendo el círculo pernicioso de desinterés mutuo entre ciudadanos y dirigentes.

En cuanto a los medios de comunicación, ¿cuál cree que debe ser su papel? El Orden Mundial se ha caracterizado por su enfoque analítico más que informativo. ¿Cómo ha impactado esto en la comprensión de los temas internacionales?

Nosotros lo que vimos hace unos años era que en otros países europeos existían medios híbridos que aunaban con profundidad en ciertos temas, y con un lenguaje asequible para el gran público, y nosotros decidimos aplicar esa idea en España. En El Orden Mundial hemos desarrollado un modelo intermedio entre el periodismo tradicional y los "think tanks". Mientras que los medios tradicionales ofrecen información actualizada pero sin profundidad, y los "think tanks" generan análisis profundos pero de difícil acceso para el público, nosotros buscamos combinar ambas cosas: ofrecer análisis rigurosos en un lenguaje accesible.

Porque al final son temas o debates muy complejos que a la gente, lógicamente, no le interesan. Hemos logrado captar la atención del público general con formatos diversos, desde artículos hasta pódcasts, con más de un millón de visitas mensuales. Nuestro pódcast "No es el fin del mundo" incluso recibió recientemente un Premio Ondas, lo que demuestra que lo internacional, si lo ves entretenido, interesa. No tiene por qué ser ni mucho menos un tema árido.

Para finalizar, ¿cuál es su opinión sobre el impacto de la política internacional en Baleares, especialmente en su economía y turismo? Ya hemos visto que conflictos como la guerra en Ucrania pueden reducir las reservas turísticas hasta un 40%.

Pues mira, Baleares, por ejemplo, es un elemento clave dentro de una doctrina estratégica que España ha debatido durante décadas: el eje Baleares-Estrecho-Canarias. Este eje representa la proyección geopolítica y naval que España debería tener en su espacio de influencia. Baleares juega un papel fundamental dentro de este esquema, ya que es un punto central en el Mediterráneo Occidental, junto con el Estrecho de Gibraltar, cuya importancia estratégica es evidente, y Canarias, que actúa como un punto clave en el Atlántico.

Sin embargo, más allá de esta perspectiva geoestratégica, hay dinámicas más amplias que afectan directamente a Baleares y, en especial, a su economía. Un claro ejemplo es el impacto de los conflictos internacionales en la energía. Ya hemos visto que cuando estalla un conflicto armado, los precios de la energía se disparan, lo que a su vez genera inflación y un efecto en cadena que termina afectando a todos los sectores, incluido el turismo.

Además, en el Mediterráneo hay otros factores de inestabilidad que a veces no se perciben con suficiente atención. Por ejemplo, la crisis diplomática entre España, Marruecos y Argelia tuvo consecuencias importantes, especialmente en el suministro energético y en las relaciones comerciales. Argelia, aunque a menudo pasa desapercibida en el debate público español, es un actor clave en el Magreb, con el que nuestras relaciones han tenido altibajos y que, además, mantiene disputas en torno a las delimitaciones marítimas en el Mediterráneo.

Esto nos lleva a una realidad más amplia: el mundo es cada vez más complejo e interconectado, y eso hace que cualquier crisis global tenga un impacto mucho más directo en la vida cotidiana de las personas. Hace 30 o 40 años, quizá no imaginábamos que un conflicto en un país lejano podría tener repercusiones en la economía española, en el precio de los alimentos o en el turismo. Hoy, esa conexión es inmediata. El turismo, en particular, es uno de los sectores más sensibles a la percepción de inseguridad. Basta con que haya incertidumbre o miedo para que la gente decida no viajar o cambie sus planes de destino. Si se incrementa la sensación de inestabilidad en Europa, muchos turistas pueden optar por quedarse en casa, ahorrar o priorizar otro tipo de gastos, como en seguridad o en inversiones más prudentes. Esto es algo que el sector turístico debe tener en cuenta.