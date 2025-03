Vox mantiene su rechazo a la ecotasa y exige cambios en la política lingüística

La portavoz de Vox en Baleares, Manuela Cañada, asegura que su formación está evaluando las propuestas discutidas en la reciente reunión con el Govern sobre el decreto de medidas contra la saturación turística: "Nosotros hemos trasladado las necesidades de todos los colectivos implicados y valoraremos todo lo que nos han dicho". Sin embargo, se muestra tajante respecto a su rechazo al Impuesto de Turismo Sostenible (ITS): "Ya hemos dicho en muchas ocasiones que es algo en lo que nosotros no estamos de acuerdo".

Cañada insiste en que Vox negocia el decreto turístico en su conjunto y, por tanto, descartan que se apruebe la subida de la ecotasa por otro lado. Además, apunta que el Govern "tendrá que valorar si considera que el ITS lo tiene que retirar o no" para conseguir su apoyo. Según la portavoz, el PP conocía de antemano esta condición: "No es una sorpresa, lo hemos dicho muchas veces".

Críticas a la postura del PP sobre los menores no acompañados

La portavoz de Vox reitera las críticas a la postura del Partido Popular en la cuestión de los menores extranjeros no acompañados (MENAs). "No se puede salir diciendo que estamos en contra de acogerlos y asumir más", asegura. Cañadas insiste en que su partido exige "coherencia" en las políticas migratorias y hace referencia a la Comunidad Valenciana como "un ejemplo a seguir" después del acuerdo entre Carlos Mazón y la formación de Santiago Abascal: "El primer paso se ha dado en Valencia, y creo que esto es lo que tendría que pasar en el resto de Comunidades donde el Partido Popular necesita el apoyo de Vox".

Condiciones para negociar los presupuestos

La portavoz de Vox en Baleares deja claro que su partido está dispuesto a dialogar sobre los presupuestos autonómicos, pero con condiciones claras: "Nosotros siempre hemos estado dispuestos, pero hay líneas rojas". Entre ellas, destaca la política lingüística en la educación y la función pública. "Cuando el señor Costa tenga en su mano una solución para la lengua en función pública y en educación, nos sentaremos tranquilamente a hablar", afirma.

Cañada rechaza las acusaciones de "chantaje" por parte de su partido al PP y defiende que es legítimo negociar con condiciones: "El PP haría lo mismo o peor si estuviera en nuestra posición". Asimismo, reitera que Vox no busca eliminar el catalán en la educación, sino reducir los niveles exigidos en determinadas categorías laborales. "No nos podemos quedar sin personal sanitario porque hay un requisito que va contra una carrera universitaria", explica.

En este sentido, la dirigente de Vox apunta que "hemos pedido un bilingüismo real para que quien quiera catalán, lo tenga todo en catalán, y quien quiera español, todo en español. Pero como no puede ser por ley, pues por lo menos llegar a un entendimiento en un bilingüismo real".