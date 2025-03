Polémica por el reparto de los migrantes: "No se trata solidaridad, sino de falta de capacidad"

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha insistido esta mañana que la comunidad balear no “tiene la capacidad” de recibir el número de migrantes menores, que ha decidido enviar el Gobierno. Costa ha recordado que este discurso para oponerse a la llegada de más menores “no es nuevo” e insistió en que todas los centros para atender a estos chicos que han llegado a las costas españolas en patera “sufren un grave problema de saturación”.

Costa, coincidiendo con las declaraciones que ayer realizó la consellera Catalina Cirer, insistió en que “El Govern no va a aceptar la llegada de más menores”. Sin embargo, si esta obligación se impone a través de un decreto ley, que al Ejecutivo balear no le quedará más remedio que aceptar, el portavoz señaló que se utilizarán todas las herramientas jurídicas al alcance de la comunidad autónoma, para evitar que esta imposición se haga efectiva. De hecho, confirmó que los servicios jurídicos de la comunidad autónomas ya están analizando el tema para plantear la posibilidad de recurrir a los tribunales, con el objetivo de que se anule este decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. “No se trata de falta de solidaridad, se trata de falta de capacidad”, insistió Antoni Costa, que apuntó la posibilidad de que se tengan que habilitar tiendas de campaña para poder recibir a estos chicos, ya que no existen en estos momentos otros lugares para que puedan estar.

Costa prefirió no pronunciarse sobre el hecho de que este reparto de migrantes se haya aprobado en la negociación que mantiene el Gobierno de Sánchez con el partido que lidera Puigdemont.

Por otra parte, el PP de Mallorca también se ha pronunciado esta mañana sobre este polémico reparto de menores extranjeros y ha denunciado que el PSIB “ignora la realidad de la isla” al apoyar dicho reparto.

El partido político cree que no se ha tenido en cuenta la situación límite que vive la isla. Así, según señaló el portavoz adjunto del PP en el Consell de Mallorca, Bernat Vallori, “es irresponsable que la oposición socialista ignore la realidad y se dedique a repetir el discurso de Pedro Sánchez sin importarle que Mallorca no tiene ni espacios, ni profesionales suficientes para garantizar una acogida digna”.

Vallori ha recordado que la llegada de menores migrantes menores se ha disparado un 625% desde 2020 y que el Consell de Mallorca, presidido por Llorenç Galmés, está trabajando para gestionar esta crisis con responsabilidad. “Mientras nosotros exigimos soluciones reales, Cladera y el PSIB solo piensan en cumplir órdenes de Madrid y mantener a Sánchez en su trono, cueste lo que cueste. No les importa si Mallorca puede, o no, asumir más carga. Dice mucho de su talante político”, insistió el portavoz adjunto.

Al mismo tiempo, el PP de Mallorca ha insistido en que se hará todo lo posible para rechazar cualquier imposición del PSIB-PSOE y del Gobierno Central, y que seguirá defendiendo los intereses de la isla. “No podemos acoger más menores migrantes no acompañados sin garantizar los recursos necesarios. Gestionar es tomar decisiones valientes y responsables, no jugar con la realidad para satisfacer los intereses de Pedro Sánchez”, concluyó Vallori.