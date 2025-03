El IBDona lamenta el crimen de Puigpunyent: "Condenamos este feminicidio"

La directora del IBDona, Cati Salom, ha condenado este mediodía de forma enérgica la muerte violenta de una mujer de 79 años al ser disparada esta mañana presuntamente por su marido, de 82 años, quien luego ha resultado herido al pegarse también un tiro en el domicilio conyugal en Puigpunyent. El hombre se encuentra estable y fuera de peligro en el hospital de Son Espases, en Palma, donde permanece ingresado.

“Condenamos la muerte de esta mujer, este feminicidio ocurrido esta mañana. Hemos estado en contacto constante con Delegación del Gobierno para saber cómo avanzaba la investigación y qué es lo que había sucedido. Lo único que podemos decir es que ha muerto una mujer, no podemos confirmar aún que sea un caso de violencia de género, aunque todo parece indicar que apunta en este sentido”, ha indicado Salom.

“Desde nuestros recursos, hemos puesto a disposición el servicio de 24 horas de atención. Se ha activado el recurso de atención psicológica postemergencias. Ahora, simplemente, debemos estar al lado de la familia, dar apoyo y que nos sientan cerca”, ha informado la directora del IBDona.

La mujer asesinada no estaba registrada en la base de datos que coordina los recursos para las víctimas de violencia machista en Baleares “La víctima no estaba en la red, en el sistema VGSIC que hace la coordinación de los servicios de atención especializada en todas las islas. Era una mujer que no estaba registrada en nuestro sistema, en nuestros recursos”, ha confirmado Salom.

Tampoco figuraba en el sistema de protección Viogén, en el que los cuerpos y fuerzas de seguridad hacen un seguimiento de los casos y dan protección a las mujeres. Y no constan antecedentes judiciales por violencia machista, según fuentes cercanas al caso.

“No tengo información de si era un suicidio pactado. Él está fuera de peligro. No sabemos si él o un familiar u otra persona es la que ha llamado al 112”, ha precisado la directora del IBDona.

“Cuando pasa un caso de estos, nos centramos sobre todo en la familia y en poner a su disposición nuestro servicio”, ha destacado Cati Salom.

Mujeres mayores de 61 años

“Cuando presentamos la memoria del servicio 24 horas de 2024 se vio que hay un incremento de mujeres mayores de 61 años que comenzaban a acudir al servicio y que antes no lo hacían. Se tendrá que hacer algo enfocado a este grupo de mujeres, que quizá por educación, vivencias personales, circunstancias de la vida no dan esta voz de alarma y no acuden a este servicio, tanto ellas como la sociedad, que es la que tiene que actuar cuando conoce un caso de este tipo”, ha recordado la directora del IBDona.

“Cualquier mujer está expuesta a sufrir una situación de la violencia de género. Por eso, ponemos a disposición nuestro teléfono gratuito el 900 17 89 89, que no solo está dirigido a mujeres víctimas, sino también a profesionales de diferentes ámbitos para que puedan hacer todo tipo de consultas y que encuentren el recurso más adecuado para la persona, y a la sociedad en general, cualquier persona que llame puede pedir un asesoramiento para ayudar a mujeres que sufran violencia machista”, ha insistido Salom.