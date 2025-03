El Govern pide a todos los funcionarios que se cuestionen todos los trámites administrativos que se exigen

El Govern ha reunido esta mañana a los integrantes de la llamada Comisión de Simplificación y Racionalización Administrativa de Baleares, para dar impulso a una nueva ley que suponga eliminar los trámites burocráticos que no sean necesario y, con ello, se facilite el acceso a la administración de empresarios y ciudadanos.

Esta reunión ha sido presidida por el vicepresidente Antoni Costa, que ha anunciado que esta nueva normativa de simplificación, que supondrá en definitiva la eliminación de todos los tramites que no sean necesarios y que ralentizan la tramitación, se va a aplicar, no solo en la comunidad autónoma, sino también en los consells insulares y en todos los ayuntamientos de Baleares. La ley ha empezado su redacción y, por lo tanto, aún no ha sido presentada al resto de grupos políticos para su aprobación en el Parlament.

El vicepresidente ha insistido esta mañana que la simplificación burocrática es uno de los retos que se marcó el Govern al inicio de la legislatura, porque considera que “el ciudadano no debe ver a la administración como un problema, sino como un aliado”.

Costa señaló que para conseguir este objetivo el papel de los funcionarios públicos será determinante, porque son los que más conocen los trámites que se imponen por ley en cada expediente administrativo. Por ello, el Govern exigirá a estos trabajadores públicos que “se cuestionen todas las tramitaciones” y que sean los propios empleados de la administración los que propongan cuáles son los trámites que se pueden eliminar, con el propósito de simplificar la burocracia que se está exigiendo en estos momentos. “Vamos a terminar con el intervencionismo para dar más facilidades a la liberación económica”, señaló Costa. Aunque no quiso dar ningún ejemplo concreto de lo que supondrá esta simplificación burocrática, el portavoz del Ejecutivo ha incidido en que el Govern en estos momentos “se cuestiona todos los trámites” que forzosamente tienen que cumplir las empresas y los ciudadanos cuando se dirigen a la administración.

Uno de los ejes principales de este anteproyecto es la declaración de los proyectos estratégicos. El objetivo es simplificar la tramitación de estos proyectos que se consideran estratégicos para atraer las inversiones, tanto públicas, como privadas, de tal manera que la burocracia será más simple y, por tanto, la decisión administrativa será mucho más rápida.

Al mismo tiempo, la nueva normativa de simplificación impulsará la llamada declaración responsable, que Costa calificó de “herramienta básica” para conseguir acelerar la tramitación de un proyecto que se presente ante la administración.

Otro de los objetivos primordiales es ordenar las normativas administrativas. Costa ha señalado que dentro de la administración existen “normativas muy dispersas”, lo que obliga a realizar un trabajo de unificación de leyes para proporcionar una mayor seguridad jurídica a las empresas y a los ciudadanos. Recordó que ya en el 2015 se aprobó una ley que pretendía ordenar y unificar todas estas normas, pero desde entonces no se ha realizado ninguna actualización.El Govern considera que en estos momentos es muy necesario dicha actualización.

Al mismo tiempo, con la ley de simplificación el Govern realizará un análisis de los problemas burocráticos que tiene que superar el tejido empresarial de Baleares, porque el objetivo del Ejecutivo es ir eliminando este estricto control al que, desde el punto de visto administrativo, se está sometiendo a las empresas. Costa insistió en que a las empresas solo se les debe imponer las obligaciones administrativas que sean necesarias y las que no lo son, deben ser eliminadas de la tramitación. “No se trata de derogar todas las normas, sino lo que se trata es de poner en duda todas las tramitaciones administrativas y determinar cuales son los pasos que se pueden eliminar para acelerar estos trámites”, insistió el vicepresidente Costa.