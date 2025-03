El Govern descarta negociar con la izquierda los presupuestos de Baleares

“Vox no está dando ninguna opción a negociar los presupuestos, pero nunca encontrarán la puerta cerrada del Govern para negociar”, ha asegurado esta mañana el portavoz y vicepresidente del Ejecutivo, Antoni Costa, que ha señalado que descarta cualquier tipo de negociación sobre este asunto con los partidos de izquierda.

“Estamos dispuestos a negociar, pero al otro lado de la mesa no hay nadie”, ha señalado el conseller de Economía, que ha señalado que ante la falta de apoyos parlamentarios el Govern se ha visto obligado a retirar el proyecto de los presupuestos. “Vox nos está imponiendo unas condiciones que no dependen de nosotros”, ha incidido Costa, señalando que la formación política depende más de la estrategia nacional que está marcando Abascal, que de las directrices que se pueden marcar desde Baleares.

El portavoz aseguró que las conversaciones con los diputados de Vox de Baleares “son permanentes”, si bien señaló que no se ha iniciado ningún tipo de negociación oficial sobre el contenido de los presupuestos. “No queremos imponer nada. Si no les parece bien algunas propuestas se pueden negociar, porque somos conscientes de que no tenemos la mayoría en el Parlament”.

Costa no se mostró muy optimista para que las cuentas públicas sean planificadas por el Govern para este año vayan a ser aprobadas en el Parlament, ya que de momento “la puerta de Vox para hablar de los presupuestos la hemos encontrado cerrada”.