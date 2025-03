El fiscal insiste en pedir la absolución de Le Senne al no ver delito por romper la foto de Aurora Picornell

El fiscal ha pedido la absolución del presidente del Parlament Gabriel Le Senne al no apreciar delito de odio cuando rompió la foto de Les Roges del Molinar, en la que aparecía Aurora Picornell, icono de la represión franquista, y las hermanas Antònia y Maria Pascual Flaquer, todas ellas encarceladas, torturadas y asesinadas, durante el pleno del pasado 18 de junio de 2024 en el que se debatía la derogación de la Ley autonómica de memoria histórica.

El representante del ministerio público, José Díaz Cappa, ha remitido al juez instructor de Palma, Juan Manuel Sobrino, su escrito de conclusiones provisionales de carácter absolutorio. En él, el fiscal concluye que los hechos no son constitutivos de infracción penal, por lo que no procede ningún pronunciamiento sobre penas o medidas de seguridad contra la segunda autoridad de Baleares.

Díaz Cappa reitera sus argumentos anteriores cuando pidió al magistrado que archivara la causa contra el dirigente de Vox, solicitud que coincide con la de la defensa de Le Senne, y que ahora deberá resolver la Audiencia de Palma porque el juez decidió continuar con el procedimiento y abrir juicio oral al ver delito de odio en la acción del presidente del Parlament.

Además, el magistrado Juan Manuel Sobrino, titular del juzgado de instrucción 1 de Palma, ha ampliado su auto de apertura de juicio oral contra Le Senne al incluir las inhabilitaciones que piden las acusaciones y ha acordado que el órgano competente para juzgar el caso es la Audiencia Provincial.

Por su parte, el fiscal Díaz Cappa mantiene que los hechos ocurrieron en el pleno del pasado 18 de junio de 2024 cuando Gabriel Le Senne rompió parcialmente una fotografía de Les Roges del Molinar. Esta imagen había sido unida al ordenador portátil de la diputada socialista Mercedes Garrido, miembro de la Mesa del Parlament que estaba sentada al lado del presidente de la Cámara. Ambos habían debatido antes de forma cordial la exhibición de esta fotografía, si bien Le Senne indicó que no podían mostrarse esas imágenes “atendida la necesidad de observar la neutralidad y objetividad de la Mesa del Parlament”.

Reacción inusitada y colérica

Por ello, reiteró que quitaran la imagen y, al ver que no le hacían caso, el investigado, “en reacción inusitada y colérica”, procedió a intentar retirar “de modo airado y brusco” la fotografía del ordenador, por lo que rompió parcialmente la misma y tiró luego el trozo rasgado. Acto seguido, expulsó del pleno a las diputadas socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa.

Según la versión del fiscal, no queda acreditado que la rotura de la foto obedeciera a una intención o motivación de lesionar la dignidad y la memoria de las personas representadas o de sus familias ni que obedeciera tampoco a una motivación discriminatoria excluyente. Evidenciaba más bien, según el ministerio público, una reacción “fuera de lugar” que expresaba el fuerte enojo de Le Senne ante el incumplimiento por parte de las parlamentarias de obedecer sus órdenes.

“La acción del investigado tan solo se centró en las diputadas componente de la Mesa, pero no en el resto de los parlamentarios asistentes a la sesión que portaban otras muchas imágenes similares, no constando tampoco que Le Senne profiriera descalificaciones o insultos o efectuase cualquier otro acto revelador de una voluntad de humillar o discriminar, puesto que la injustificable acción del acusado no iba dirigida a las personas retratadas sino a las diputadas que, según él mismo, desatendían reiteradamente sus instrucciones”, subraya el fiscal. Todo ello sin perjuicio del “entendible sentimiento de rechazo e indignación social y de los familiares de las personas representadas en la fotografía por lo sucedido y del carácter manifiestamente criticable de la acción del investigado”, reconoce la acusación pública.

Meses después, en la sesión parlamentaria del 15 de octubre de 2024, Le Senne expulsó de nuevo a Garrido y Costa que portaban una camiseta con la fotografía de Les Roges del Molinar. En esa ocasión, el juzgado instructor consideró que su comportamiento no constituía un delito de odio al tratarse de cuestiones de carácter político constitucional/administrativo.

Suscríbete para seguir leyendo