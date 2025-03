Así ha sido el viaje a la Antártida de los investigadores de la UIB para conocer los secretos de las plantas en ambientes extremos

"Es un sitio increíble, un entorno precioso con muchas plantas y mucha fauna". Xurxo Gago viajó en enero a la Antártida junto a los también doctores Javier Gulías, Manuel Ayuso y David Alonso para conocer los secretos de las plantas adaptadas a los ambientes extremos y así describe la estampa que se encontraron.

Los cuatro investigadores del Instituto de Investigaciones Agroambientales y de Economía del Agua (INAGEA) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), se desplazaron a la base antártica Carlini, ubicada en la isla Rey Jorge del archipiélago de Shetland del Sur en el marco del proyecto POPEYE (Physiological basis of Outlier model systems in the “Photosynthesis-multitolerance” tradE off: learning from high Yields in extreme Environments).

Durante su incursión realizaron diversos estudios relacionados con la capacidad fotosintética de diferentes especies vegetales en comparación con su tolerancia a fenómenos extremos de los factores principales que rigen la productividad de los ecosistemas terrestres, como son la temperatura, la disponibilidad de agua y la radiación solar.

"Estudiar cómo las plantas sobreviven a ambientes extremos es nuestro objetivo, ya que si lo entendemos podemos desarrollar cultivos resistentes para el ser humano", ha insistido Gulías. Según ha explicado, en el continente más austral de la Tierra las plantas están sometidas a diferentes tipos de estrés, como puede ser "la falta de agua o las bajas temperaturas", motivo por el cual "solo pueden crecer pocas semanas al año", ha manifestado el también director del Departamento de Biología de la UIB.