La neurocirujana de Mallorca elegida entre los mejores médicos de España: "Ha sido una sorpresa"

Elsa González Pérez (Palencia, 1982) es neurocirujana en la Clínica Juaneda Miramar de Palma y una de las especialistas más destacadas en cirugía endoscópica biportal, una técnica mínimamente invasiva para operar la columna. También trabaja en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario en Ibiza, y en el grupo Juaneda en Menorca.

Tiene más de 13 años de experiencia y acaba de ser elegida entre los 50 mejores médicos de España de 2024 en la XI edición de los Top Doctor Awards 2024.

¿Qué significa para usted este reconocimiento?

No me lo esperaba, ha sido una sorpresa y sobre todo un reconocimiento al trabajo de muchos años. Estoy agradecida a la gente que me ha votado, especialmente a los pacientes.

¿En qué consiste la cirugía endoscópica biportal?

Es una técnica mínimamente invasiva para tratar patologías de la columna mediante incisiones muy pequeñas, respetando mucho la musculatura. Eso permite una recuperación más rápida, menos dolorosa, y con menos riesgos. Se puede aplicar tanto a pacientes jóvenes como de edad avanzada.

¿Qué patologías se operan con esta técnica?

Hernias discales, patologías degenerativas de la columna estrechamientos del canal lumbar y cualquier patología que cause compresión nerviosa con dolor.

¿Qué ventajas tiene frente a otros métodos?

Principalmente la preservación muscular, porque se respeta mucho el músculo que está pegado a la columna, y en los últimos años se ha demostrado que es fundamental para que no haya dolor posoperatorio. También tiene un menor riesgo de complicaciones, como infecciones o lesiones nerviosas, gracias a que el endoscopio permite una visualización más precisa.

En el ranking le han votado los médicos, pero también muchos pacientes. ¿Qué cree que valoran más de usted?

Supongo que intento empatizar al máximo con ellos, explicarles los procedimientos de manera sencilla para que lo entiendan y estén tranquilos. Soy muy sincera en cuanto a las expectativas que pueden tener de la recuperación. Imagino que valoran que me implique tanto en mi trabajo, porque me encanta y siempre intento buscar la solución más adecuada para cada caso.

¿Cuál ha sido el mayor desafío en estos 13 años como médico?

Además de algunos casos complejos o inesperados, diría que lo más difícil ha sido lidiar con la alta competitividad que rodea esta profesión.

¿En qué debería mejorar la sanidad en Baleares?

La colaboración entre sanidad pública y privada. En lugar de competir, deberían coordinarse para reducir listas de espera y mejorar el servicio al paciente.

¿Qué consejo le da a los estudiantes que quieren dedicarse a la neurocirugía?

Que luchen por ello, porque es muy vocacional. Si tienen claro que quieren dedicarse a esto, lo disfrutarán muchísimo.

¿Cuál es su próxima meta profesional?

Continuar implementando nuevas técnicas y seguir enseñando endoscopia a otros cirujanos, además de traer a Baleares métodos innovadores que observo en otras regiones o en el extranjero.