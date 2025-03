Mateo defiende la amnistía urbanística tras el recurso ante el Constitucional: "Es la primera vivienda de muchas familias que no son grandes tenedoras"

El Govern defiende la amnistía urbanística en suelo rústico apenas una semana después de que se recurriera la ley ante el Constitucional por parte de PSOE, Més, Podemos y el GOB, así como diversas entidades sociales y del Fòrum de la Societat Civil. El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, asegura que han tomado esta decisión porque "se trata de la primera vivienda de muchas personas, de familias que no son grandes tenedoras y que tienen el derecho de poder vivir allí".

En este sentido, acusa a los promotores del recurso de "ir en contra de cientos de familias" de Baleares que se han acogido a la regulación y considera "sorprendente" que lleven la ley a la justicia cuando el Gobierno y la Abogacía del Estado han dicho que es constitucional: "La difícil situación que tenemos es, en gran medida, consecuencia de sus políticas equivocadas y fuertemente ideológicas, por lo que no son un ejemplo a seguir".

Mateo detalla que en las islas existen "muchas viviendas" fuera de ordenación que la administración ya no puede actuar al tratarse de infracciones contra las cuales ya no es posible una sanción, por lo que apuestan por impulsar una norma que permita que esas viviendas "puedan incorporarse a la legalidad" a cambio de que los propietarios paguen "contraprestaciones economicas y adopten medidas medioambientales".

El conseller insiste en que "no es una amnistía" porque el Govern no elimina la infracción para que desaparezca la sanción, sino que "son infracciones contra las leyes y ya no es posible sancionarles". Asimismo, reivindica que el objetivo del Ejecutivo es contener los precios con el plan de choque aprobado porque "todo lo que sea aumentar la oferta es beneficioso".