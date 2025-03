La oposición desconfía de que el Consell limite la entrada de vehículos en 2026: "No nos lo creemos"

La intención del Consell de Mallorca de limitar la entrada de vehículos en la isla y topar el parque vehicular de los rent a car no convence a la oposición. PSIB y Més per Mallorca, dos partidos que a priori iban a apoyar las medidas planteadas por la institución insular, se han mostrado reticentes y desconfiados ante una noticia que califican de "cortina de humo" y de "anuncio vacío".

Los Socialistas de Mallorca han criticado que la anunciada ley para regular la entrada de vehículos en Mallorca no podrá entrar en vigor, como mínimo, hasta el verano de 2026, lo que la hace ineficaz para aliviar la actual situación de masificación. La portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha señalado que la futura Ley de movilidad sostenible se encuentra en una fase "inicial" y, por tanto, su aplicación "aún está lejos de la realidad".

Para los socialistas, se trata de una "nueva decepción" que se suma a una larga lista de promesas incumplidas por parte de Galmés para combatir la masificación turística: "Es lo que suele hacer Galmés, anuncios vacíos, mentiras que ya no nos creemos", ha denunciado.

"El PP no quiere implementar medidas efectivas, solo busca ganar tiempo y tirar balones fuera", ha declarado Cladera. Los socialistas acusan a Galmés y a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de haber prometido soluciones cuando se vieron presionados por las protestas ciudadanas.

"Estamos ante una estrategia de dilación sin la más mínima intención de aplicar medidas reales. Se trata de anuncios placebo para calmar a la ciudadanía mientras continúan fomentando la especulación urbanística y el uso del vehículo privado", ha añadido Cladera.

Voto condicionado

El portavoz de Més per Mallorca en el Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, ha criticado y ha tildado de "cortina de humo" el anuncio del departamento insular de Movilidad, con el que asegura que el PP pretende aparentar que actúa contra el colapso viario y los atascos diarios en las carreteras de Mallorca, cuando en realidad está postergando la aplicación de soluciones reales.

Según ha señalado Alzamora, este anuncio recuerda a la promesa que hizo el Govern balear hace un año sobre la reducción del techo de plazas turísticas, una medida que aún no se ha materializado. "Hace un año que anunciaron la reducción de plazas turísticas y no han hecho absolutamente nada. Ahora nos presentan una propuesta que no entrará en vigor ni esta temporada ni la próxima. Como muy pronto, estaríamos hablando del año 2027", ha afirmado.

Además, ha afirmado que votará en contra de la proposición de ley para limitar la entrada de vehículos en Mallorca si esta no va acompañada de medidas "más valientes" en materia de movilidad. "Nuestro voto está condicionado a la aplicación de otras medidas reales y efectivas como la creación de una tasa a los vehículos que vienen de fuera o la aplicación de todas las medidas que plantea el estudio de carga", ha explicado Alzamora.

Además, los ecosoberanistas condicionan su voto a favor a que el Consell retire el recurso contencioso con la intención de eliminar el carril bus-VAO y la convocatoria de la comisión mixta Govern-Consell para iniciar el traspaso de competencias de transporte terrestre.