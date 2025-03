Una jornada para la paz en el IES Josep Maria Llompart y el CEIP Aina Moll

Para los próximos viernes 21 y sábado 22 de marzo, diversas asociaciones e instituciones implicadas en la idea de conseguir un mundo más habitable y, por consiguiente, más pacífico, han organizado una serie de actos en dos centros escolares de Palma, el IES Josep Maria Llompart i el CEIP Aina Moll, siempre bajo el lema 'En Peu de Pau. No a la guerra'.

La idea surgió a través de Mallorca por la Pau, una plataforma ciudadana que tiene el apoyo de dos decenas de entidades sindicales, sociales y políticas que comparten la “preocupación por el aumento del militarismo, el autoritarismo y el negocio de las armas”, como manifestaron los responsables de la iniciativa, als presentar esos actos reivindicativos.

Cierto es que, en palabras de los organizadores, “vivimos un tiempo muy preocupantes y adversos, la guerra de Ucrania, el genocidio de Gaza , la irrupción de Trump en el tablero geopolítico, por no hablar de los otros conflictos mundiales que también se están dando en otros lugares del mundo, con el beneplácito de la Comunidad Internacional”. Así pues, para estas entidades, es necesario plasmar esa conciencia en los ciudadanos, para que, cada uno desde sus posibilidades, muestre el rechazo a esa “oleada militarista sin precedentes, alimentada por el OTAN y los Estados Unidos”. Y añaden: “El aumento en defensa por parte de la Comisión Europea supone un paso suicida hacia una escalada armamentista que solo aumenta el riesgo de la guerra y resta recursos públicos imprescindibles para el desarrollo humano”

En este contexto, los organizadores, en la rueda de prensa para presentar los actos del fin de semana, que tuvo lugar en Can Alcover, propusieron: no aumentar el gasto militar, trabajar para conseguir una Europa de derechos, pacífica y autónoma, hacer que el derecho internacional esté por encima de las alianzas militares así como luchar por el cambio climático.

Durante estas jornadas, a las que están invitados todos los ciudadanos que lo deseen, se proyectará el documental 'No Other land' (viernes a las 18 horas en el IES Llompart) y se pondrán sobre la mesa, a través de sesiones de debate, temas como 'Alternativas a la Europa del Capital y la Guerra' o 'El genocidio palestino' (CEIP Aina Moll, el sábado a partir de las 9 horas). Entre las exposiciones y ponencias, habrá actuaciones musicales de Tambors per la Pau i Sa Corralla.

La jornada del sábado se cerrará con la pesenación de un resumen de lo expuesto y con la redacción de unas alternativas.