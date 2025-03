Hila allana el camino para que Negueruela sea el líder del PSOE de Palma

José Hila anuncia que no optará a la reelección para liderar la Agrupación Socialista de Palma y allana el camino para que Iago Negueruela asuma el poder en la federación de Ciutat. El exalcalde de Palma y senador por Mallorca ha anunciado esta tarde ante los miembros de la ejecutiva que no optará a la reelección y, durante la reunión celebrada en la sede el PSIB PSOE, se ha puesto fecha al Consell Polític, el 28 de marzo, que pondrá en marcha la maquinaria y convocará el Congreso en que se eligirá al portavoz socialista en el Parlament y mano derecha de Francina Armengol.

Hila asegura que dos mandatos como secretario general son "suficientes", como ya hizo cuando encabezó la agrupación de Llevant, y defiende que durante estos ocho años "he dado el máximo por y para el partido". Sobre la decisión de no repetir al frente del PSOE de Palma, Hila afirma que el hecho de no querer ser el candidato a la alcaldía en 2027 es parte importante de la decisión.

Hila agradece "el apoyo de la militancia y de los equipos de Palma", aunque insiste en que "se necesita tiempo para afianzar" tanto el nuevo liderazgo como los nuevos equipos, que tendrán que trabajar en la "construcción de un nuevo proyecto para volver a gobernar Palma en 2027". Durante la ejecutiva, el dirigente socialista ha reivindicado sus dos mandatos como alcalde y el impulso de la presencial territorial del partido en la ciudad, "cómo desde Palma se contribuyó a gobernar en Baleares y Mallorca". "En 2019 ganamos las elecciones siendo el partido más votado, logramos muchas cosas. Ahora es el momento de dar este paso para que una nueva ejecutiva lidere el cambio", explica.

El relevo de José Hila se suma al de Catalina Cladera como jefa de los socialistas de Mallorca. La actual diputada autonómica Amanda Fernández fue proclamada nueva secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM) hace apenas unas semanas al haber sido la única candidata que se ha presentado al proceso orgánico abierto por la formación. De esta manera, no será necesario acudir al proceso de primarias, ya que éste tan solo está previsto para los casos en los que haya más de un contendiente.