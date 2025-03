La economía de Baleares cierra el año con un crecimiento del 4% por el empuje de los servicios

La economía de Baleares ha cerrado el año creciendo un 4% y sigue avanzando con ritmo dinámico empujada por el sector servicios y un mercado laboral robusto.

Lo han explicado en la rueda de prensa de coyuntura trimestral el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y la directora general de Economía, Cati Barceló.

La economía balear crece mejor que su entorno y se sitúa por delante del crecimiento de España (3,2%) y la Unión Europea (1,2%). Por islas, Mallorca cerró el año creciendo un 4,4%, Menorca un 1,5% y Pitiusas un 3,3%.

Barceló ha hecho hincapié en que todos los sectores crecen, pero ha destacado el impulso del sector servicios (+4,3%), que sigue siendo el que crece con más fuerza y sigue así como principal motor de la economía del archipiélago. También crece la industria (+2,6%), la Agricultura (+1,5%) y la Construcción (+1,9%).

El crecimiento de la economía balear, ha añadido Barceló, viene impulsado igualmente por un mercado laboral robusto y que sigue sumando máximos históricos, especialmente en construcción y servicios.

En este sentido, destaca el crecimiento del gasto turístico por persona y día, que crece un 12,2% hasta los 187 euros, y el gasto total persona, que crece un 7%, hasta los 1.195 euros.

En cuanto a la construcción, crece la entrega de viviendas libres iniciados (+12,3%) y acabados (+4,2%) y experimentan una fuerte subida los visados (+13,3%) hasta los 3.731. Además, se registró una fuerte subida de las viviendas visadas en las Islas durante el año pasado, con 3.371, es decir, un 13,3% más.

Asimismo, la compraventa de viviendas modera el descenso en los últimos meses del año mientras que la subida del precio de la vivienda (índice general) en las Islas (+6,6 %) queda por debajo de la de España (8,4 %).

El vicepresidente y conseller ha subrayado el dinamismo económico de Baleares, que "ha superado todas las expectativas de crecimiento", aunque se ha mostrado preocupado en cuando a las cifras de inflación, del 3,6%, que presenta el archipiélago al cierre de 2024.

Costa y Barceló han destacado igualmente los buenos datos del sector de la construcción y el incremento de los nuevos visados de viviendas lo que, a su juicio, llevará a contar en el medio plazo con más viviendas para el conjunto de la población y las rentas medias.

Los incrementos de precios en Baleares "aunque siguen siendo intensos", han apuntado, se han moderado respecto al conjunto del país.

Los datos al cierre del año y los primeros apuntes que ya se tienen de enero y febrero llevan a los representantes del Ejecutivo autonómico a fijar una previsión de crecimiento para la economía de Baleares del 2,7%. Costa ha admitido que es una previsión "prudente".

El reto de la transformación digital

El Ejecutivo, por otra parte, se ha fijado como uno de sus retos esenciales la transformación digital como medio para incrementar el PIB per cápita.

En este sentido, Barceló ha explicado que en los países con índices de transformación digital de entre el 80-90% el PIB per cápita se sitúa alrededor de los 40.000 euros, mientras que en los países más retrasados en esta materia, con índices del 40-50%, el PIB per cápita no llega a los 30.000 euros.

La directora general ha reconocido que las pymes de Baleares están en este punto por debajo de la media nacional, aunque por delante de la media europea. En concreto, el 71% de las pymes del archipiélago están en un nivel bajo o muy bajo de digitalización.

El conseller Costa, por su parte, ha señalado que la renta per cápita es uno de los problemas estructurales que tiene que afrontar la economía del archipiélago.