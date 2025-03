Cañadas, sobre el acuerdo con el PP en Valencia: "Mazón se ha visto abandonado hasta por su propio partido, y no tiene una salida si no es porque sale Vox a su rescate"

La portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, celebra el acuerdo con el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en lo que considera un "cambio de rumbo" por parte del Partido Popular (PP) en las políticas medioambientales, si bien subraya que Vox no ha modificado "ni una coma" de su discurso en cuanto a la lucha contra las políticas de "fanatismo climático". "Mazón se ha visto abandonado hasta por su propio partido, y si no es porque sale Vox a su rescate no tiene una salida", añade.

Cañadas asegura que ha sido el PP quien, finalmente, ha rechazado estas políticas que Vox ha criticado durante años, destacando que los populares han sufrido las consecuencias de estas políticas "de forma directa" por los efectos de la DANA.

Por contraposición, la portavoz de Vox se ha mostrado crítica con la postura del PP en Baleares: "Veo muy diferentes a Mazón y Marga Prohens", afirma Cañadas, refiriéndose a la presidenta del Govern: "En Valencia han llegado a acuerdos hasta en lengua, buscando siempre beneficios para los ciudadanos".

Asimismo, Cañadas lamenta que en Baleares el PP gobierna "con soberbia" y solo se centra en sus propios temas, ignorando otras cuestiones que Vox plantea en temas como la vivienda. En este sentido, acusa al PP de aplicar una "doble vara de medir", ya que, según ella, no se puede calificar de "chantaje" las propuestas de Vox cuando otros partidos, como Més o Podemos, hacen lo mismo sin que se les critique.

La portavoz de Vox también deja claro que su partido no está dispuesto a "pasar otros dos años de legislatura sin hacer nada" como ha ocurrido hasta ahora. "Tendrán que respetar nuestro programa, no vamos a apoyarles si no cumplen con lo que hemos planteado".