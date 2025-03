Ignasi Belda, director general de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA): «Los oficios con contacto humano como enfermería permanecerán con la IA»

¿Qué pensó al revisar el vídeo con Inteligencia Artificial (IA) del PP contra el PSOE, ‘La isla de las corrupciones’?

Es un caso particular, realizado con IA, que no puedo entrar a valorar como autoridad en la materia. A partir de 2026, hay usos de alto riesgo como los ‘deep fakes’ donde debe avisarse claramente de que se han realizado con IA. Este vídeo concreto no entraría en el plazo indicado.

¿Dónde quedaría otro vídeo como el de Trump y Gaza?

Los sistemas de IA se clasifican en base a su riesgo. El reglamento permite que se hagan estos vídeos, siempre y cuando se avise al ciudadano de que están creados con IA.

Geoffrey Hinton, vigente Nobel de Física, cifra entre un diez y un veinte por ciento la probabilidad de que la IA cause la extinción del género humano.

Son valoraciones de este experto, y no manejo previsiones tan catastrofistas. Pienso que la IA ha venido para quedarse, eso sin duda alguna, y que va a ser una herramienta para ayudarnos a mejorar como sociedad. Es una revolución a la altura de la industrial o la digital, que nos hará más fuertes y productivos.

«Se pueden hacer vídeos como el de Trump/Gaza o del PP sobre el PSOE, pero avisando de que son IA»

Hinton tuvo que pensárselo cuando le hablaron de los oficios que sobrevivirán a la IA, para acabar en «fontaneros».

Es muy buena respuesta. No manejo ningún escenario concreto, pero me aventuro a predecir que permanecerán sin duda alguna todos aquellos oficios que requieren contacto humano. En particular, los que tienen que ver con el cuidado de la salud, personas mayores, pediatría,... Tengo mucha relación con la Enfermería, y siempre les digo que su trabajo se mantendrá.

Bill Gates no hizo excepciones, señaló que van a verse afectados todos los empleos humanos.

Eso sin duda, todos van a verse afectados, pero en positivo, de la misma manera que no hay ningún oficio que no haya cambiado por la digitalización. Los periodistas, o los camareros que utilizan tabletas en las comandas.

«¿Messi o Ronaldo son más inteligentes que Einstein? Depende». / Manu Mielniezuk

De momento, la IA roba a los proveedores de contenidos, y el ‘New York Times’ ya se ha querellado contra OpenAI.

Son acusaciones que los creadores de contenidos formulan contra los generadores de IA. Son denuncias de parte, que no puedo apoyar hasta que no haya sentencias. Por tanto, como autoridad en la materia no puedo mojarme.

Sin embargo, es una evidencia que la IA succiona el conocimiento ya existente.

La gasolina de la IA son los datos. Los necesitas para fabricar un sistema inteligente. ¿De dónde se sacan esos datos? Depende de cada fabricante o proveedor.

«La IA ha venido para quedarse, es una revolución como la industrial o la digital»

¿Su Agencia puede intervenir en este apartado?

La Agencia no tiene la propiedad intelectual entre sus competencias, sino obligar a cumplir en España el reglamento de IA aprobado en Europa.

Esta semana se ha sabido que la Generalitat implantará la IA para redactar sentencias judiciales.

Es positivo con todas las salvaguardas. Estamos probablemente ante un sistema de alto riesgo, según el reglamento de IA. No está prohibido ni mucho menos, pero el usuario en un ámbito tan delicado como la justicia tiene que estar seguro de que la tecnología que utiliza no está sometida a sesgos, que tiene trazabilidad, que es transparente, que es explicable.

Por primera vez, habrá millones de páginas con validez legal y judicial que ningún ser humano ha escrito ni leído.

Como humanista, me parecería una mala praxis. Hemos de disponer de mecanismos para que eso no ocurra, que siempre tengamos a un humano que supervise la IA y no al revés.

«Está prohibido utilizar la IA para la predicción de delitos, arrestando a un futuro criminal»

¿Cualquier producto que contenga IA debe estar etiquetado?

Así es. El anteproyecto de ley especifica que si contiene IA un producto, por ejemplo un juguete, en el embalaje debe anunciarse y los padres tienen que saberlo.

¿Con independencia del porcentaje de IA de que se trate?

El porcentaje es etéreo, qué significa un tres o un cincuenta por ciento. Se debe indicar con claridad en cualquier caso.

Dada la previsible avalancha de productos con participación de la IA, será difícil ejecutar estas garantías.

No es difícil, porque el reglamento de IA estipula ocho aplicaciones que están prohibidas. Son ocho y solo ocho. Desde febrero supervisamos que nadie en España la utiliza para estos casos.

¿Tiene algún ejemplo de esos ocho mandamientos?

Uno sería la manipulación subliminal utilizando IA. Ya estaba prohibida antes, ahora con mayor intensidad.

«La IA es una historia de fracasos, que ya ha vivido varios inviernos por incumplir sus expectativas»

Perdone pero, ¿cómo se establece que algo es manipulación subliminal?

La Comisión Europea ha publicado unas guías con ejemplos y contraejemplos de lo que significa manipulación subliminal. Nuestro trabajo es supervisar, detectar estos casos y notificar al proveedor que está incurriendo en una prohibición. Cada semana revisamos de forma aleatoria a un número importante de empresas que desarrollan IA. Cada vez son más numerosas y se multiplica nuestro trabajo. Le puedo poner otro ejemplo de aplicación prohibida.

Por favor.

Se prohíbe la policía predictiva. Todos hemos visto la película ‘Minority report’, de Spielberg. Está prohibido utilizar la IA para la predicción de delitos. Sería inadmisible que una fuerza policial detuviera a una persona solo en base a ese cálculo probabilístico. Una cosa es que un sistema de IA ayude a un cuerpo policial, pero no podemos detener a un ciudadano porque sabemos que dentro de un año va a cometer un delito, así que lo cogemos ya. Está permitido que la IA ayude a los agentes a buscar droga en el puerto, no que se atrape a un futuro narcotraficante.

La ingente tarea desbordará a cualquier Agencia de Supervisión.

Esperemos que no, para eso estamos trabajando sesenta personas en A Coruña y desde el Gobierno, para que no nos desborde.

Si la intervención y retirada de un vídeo contra una persona no es inmediata, entonces carece de valor.

Esto pasa en la mayor parte del Derecho Civil y Penal, por eso los jueces tienen las potestades de aplicar medidas cautelares o cautelarísimas. No es diferente.

¿Ustedes pueden retirar un vídeo o un producto de inmediato?

Sí, pero siempre con una autorización judicial. Las cautelarísimas son rápidas, precisamente para evitar el perjuicio grave de la difusión en solo unas horas. Pero no es nada nuevo, lo vemos en cualquier área del Derecho. No ha ocurrido todavía, porque es una materia que acaba de entrar en vigor, pero sin duda habrá casos en el futuro y tomaremos medidas para paliar los daños.

¿Qué no puede hacer la IA, qué logro queda fuera de su ámbito?

Como decía aquel sabio, todas las predicciones son difíciles, y en especial las que se refieren al futuro. Sé lo que hoy puede hacer o no la IA, pero no mañana.

Elon Musk sostiene que la IA será más inteligente que cualquier ser humano en un año, y más inteligente que la suma de todos los seres humanos en cinco años.

Es otra predicción, no me atrevería a ser tan tajante o vehemente. Es cierto que la IA avanza muy rápido, pero cuesta mucho definir la inteligencia de por sí. ¿Messi o Ronaldo son más inteligentes que Einstein? Depende de si estamos en el terreno corporal o de abstracción, son inteligencias diferentes. Podemos plantearnos que la IA nos adelante en cálculo numérico, pero cualquier ordenador ya supera a todos los humanos en este apartado. En memoria, también, el móvil en nuestros bolsillos multiplica por millones la capacidad del ordenador que llevó al ser humano a la Luna. En la empatía, a la IA le queda aún mucho recorrido.

Sin embargo, hay personas que ya prefieren que su psicoterapeuta sea un sistema de IA antes que un humano.

Para gustos, los colores. También hay gente que prefiere que el taxista no sea un humano sino un robot, y eso no puedo valorarlo.

Con la acumulación de conocimiento en un solo sistema, bastará un juez o un médico en todo el planeta.

Estamos asistiendo a una revolución. Somos afortunados como humanidad, al encontrarnos en un proceso de transformación radical.

El vicepresidente estadounidense J.D.Vance participó en un congreso en Francia para limitar la IA, con lo cual el resultado fue el contrario al esperado. Barra libre.

Topamos aquí con un debate casi filosófico, entre el sistema continental de leyes y reglas, frente al anglosajón basado en los casos concretos que generan jurisprudencia. ¿Cuál es el mejor? Yo defiendo el nuestro, con normas que ofrecen seguridad jurídica y donde conoces de antemano los límites del terreno de juego.

Y luego están los chinos, que no respetan ninguna limitación y van por libre.

Pero sus productos no podrán entrar en la Unión Europea. Ya ocurre con los coches, para exportarlos deben dotarlos con cinturones de seguridad homologados. Y un juez puede cerrar una página web.

Una cosa es pergeñar redacciones de ESO y otra curar enfermedades.

Ya lo está haciendo, y abunda la literatura científica al respecto. Me llegó un artículo en que la IA lee el fondo del ojo y detecta enfermedades que el oftalmólogo no puede ver. De este modo, se convierte en un aliado y una herramienta de los médicos.

¿Es posible que las expectativas de la IA no se vean cumplidas, o no a la velocidad ahora anunciada?

A ver, puede ser. Ayer estaba en una cena con más expertos, y me recordaban que la IA es una historia de fracasos, desde que nació formalmente con AlanTuring en los años cuarenta del siglo pasado. La IA ha vivido varios inviernos, debido al incumplimiento de las expectativas muy altas que se habían generado. No puede descartarse otra fase invernal.

Suscríbete para seguir leyendo