Los hoteleros de Mallorca buscan más alojamientos que nunca para retener a su personal

Con la apertura de la planta hotelera para arrancar otra temporada los empresarios se han vuelto a afanar en encontrar soluciones para dar alojamiento a sus trabajadores en un destino en el que los temporeros compiten con los residentes para encontrar lo imposible en Mallorca: vivienda a precio asequible. Por un periodo que suele rondar máximo nueve meses, lo que dura la actividad turística aún es más difícil. Los hoteleros están curados de espanto y combinan diferentes fórmulas: alquiler de pisos compartidos y apartamentos, el regreso de las habitaciones para personal dentro de las propias instalaciones hoteleras y en algunos casos no queda más remedio que apartar habitaciones destinadas a clientes para la plantilla.

El norte de la isla es una de las zonas donde más se complica encontrar alojamiento. El Four Seasons Resort Mallorca en Formentor reabrió sus puertas el viernes para afrontar su primera temporada completa después de que el año pasado se inauguró a medio gas en agosto. Entonces apenas contó con la mitad de su plantilla. Uno de sus grandes retos, como reconocía su directora general, Estreya Gosalbez, era completar el personal que requiere un alojamiento de alta gama como el Four Seasons en un destino turístico donde encontrar vivienda en pleno verano es una quimera. Entonces trascendió que perseguían rentar un bloque completo para sus trabajadores, podía ser un hotel de baja gama... «Nos costó conseguirlo, pero lo hemos logrado. Hemos alquilado para cinco años un edificio de apartamentos nuevo, a estrenar, en el Port d’Alcúdia», explica Gosalbez. Tiene capacidad para más de 200 empleados. «Nos lo entregaron en febrero». Desde allí trasladarán en autobuses al personal hasta la península de Formentor.

El Four Seasons tiene su plantilla casi al completo, con 380 personas contratadas. A los apartamentos del edificio alquilado en el Port d’Alcúdia se suman otras viviendas que han mantenido arrendadas desde el año pasado. El escollo está solventado en este caso.

Meliá Hotels International está en negociaciones para comprar un viejo hostal en Menorca, confirman desde la compañía. Es en esa isla donde enfrentan las mayores dificultades para sortear la crisis de vivienda. No les ha quedado más remedio que utilizar habitaciones de clientes para alojar al personal. En Ibiza cuentan ya con viviendas habilitadas para trabajadores y evalúan ampliarlas en anexos de los hoteles. En Mallorca a la opción de redirigir habitaciones de clientes para trabajadores se recurre «puntualmente». En este caso se recuerda que después de la pandemia fue noticia nacional el Meliá Calvià Beach, en Magaluf, por este motivo.

Meliá persigue reducir el número de habitaciones de clientes que reserva para sus empleados

Desde la hotelera se apunta a que durante décadas no ha sido necesario recurrir a la vieja usanza de tener habitaciones para la plantilla en los establecimientos, pero en archipiélago la vivienda se ha puesto «imposible», de ahí que Meliá esté buscando soluciones complementarias porque pretende disminuir el número de habitaciones de hotel que reserva para el personal. La compañía que dirige Gabriel Escarrer está a la expectativa de que se tomen medidas en Baleares ante la emergencia habitacional, entre ellas que salga al mercado parte de la oferta de alquiler vacacional.

«Se pelean por ellas»

«En los últimos hoteles que se construyeron, por ejemplo, en Can Picafort, se incluyeron habitaciones para el personal», dice Antoni Homar, director comercial de Zafiro Hotels. Además, esta será la tercera temporada en la que la compañía de la familia Plomer destina unas 60 habitaciones de hotel para trabajadores en Cala Mesquida, Santa Ponça y en Can Picafort. A ello se suman pisos y apartamentos que se alquilan «a precio de mercado». Zafiro brinda empleo a más de 2.000 personas.

«En los últimos hoteles que se construyeron se incluyeron habitaciones para el personal», explica Antoni Homar, de Zafiro

«Cada vez viene menos gente por la dificultad de encontrar casa y hay quienes tiene todo el año alquilada una habitación para venir a hacer la temporada», apunta Jaume Horrach, director general de Eix Hotels. «En Alcúdia y Can Picafort se pelean por ellas». En su caso también tienen habitaciones para el personal en el Eix Lagotel, en Playa de Muro.

«Desde 2023 alquilamos pisos y apartamentos todo el año para una parte de la plantilla en Porto Cristo, Manacor y ses Salines», señala Joan Pla, CEO de Blau Hotels. «Hemos recurrido a esta solución para evitar que hasta en su tiempo de descanso el trabajador tenga que estar en el propio hotel. Blau desde la pospandemia trae también trabajadores del este de Europa y del norte a estudiantes en prácticas. «Cada año es mayor el esfuerzo para buscar viviendas y retener plantillas porque no hay oferta de vivienda que pueda pagar un trabajador y seguimos con este modelo turístico que no se contiene», se lamenta Pla.

«Cada año es mayor el esfuerzo para buscar viviendas y retener al personal», dice Joan Pla, de Blau

En la zona de Cala Millor Hipotels Hotels & Resorts acaba de cerrar el alquiler de una antigua pensión reformada para alojar a trabajadores. Es la segunda, cuenta Gabriel Abraham, vicepresidente de la cadena. A esto se suman apartamentos en propiedad, en total son un centenar de habitaciones para los temporeros. En Hipotels «nos hemos planteado recurrir a habitaciones de los hoteles, pero de momento no hemos tenido necesidad», añade Abraham. Reconoce que en Playa de Palma «también hace falta viviendas, pero no hay nada, no podemos ofrecerla». El directivo celebra que los tres meses fuertes de la temporada están recibiendo «un gran apoyo» con la incorporación de estudiantes universitarios. «Son de la zona, tienen conocimientos de idiomas y no te piden vivienda».

Suscríbete para seguir leyendo