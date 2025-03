El Govern entrega la conselleria de Vivienda a los APIs

Mallorca es una tierra rara, donde el Govern más vago de la historia le ha entregado la política de Suelo a los destructores del territorio que levantarán doscientos bloques en Palma, y la conselleria de Vivienda a los negociantes, también llamados APIs o Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Lo entenderán mejor por fases:

1) El Govern sufraga un carísimo programa de arrendamiento a rentas altas (más de sesenta mil euros anuales) y le pone el nombre de una inmobiliaria privada, Alquiler Seguro o Lloguer Segur, ambos registrados.

2) El Govern incapaz de fabricar un cubito sin receta, y menos de gestionar un alquiler, descarga Alquiler Seguro sobre los APIs y Administradores de Fincas. Por supuesto, sin sacrificar ni un solo funcionario.

3) Los APIs trasladan la gestión de los inquilinos potenciales del plan oficial a una misteriosa sociedad limitada que ellos llaman «plataforma», aunque el Portal Balear Inmobiliario S.L. es una empresa privada a todos los efectos. Debemos esta aportación, escandalosa en sí misma, al diputado menorquín Josep Castells, el único miembro del Parlament que despierta un mínimo interés. Por supuesto, en Mallorca siempre se puede empeorar.

4) La sociedad limitada Portal Balear Inmobiliario funciona con un exiguo capital social de seis mil euros. La sorpresa sobreviene al contemplar los cargos implicados. Hasta 2023, el presidente, consejero delegado y consejero fue José Miguel Artieda, que preside en la actualidad a los APIs. Ha presentado el programa de Alquiler Seguro junto al educadísimo conseller José Luis Mateo, y se lo ha apropiado para sus Agentes por gentileza del Govern. También han sido consejeros de la empresa otros dirigentes inmobiliarios, como Pedro García de Barco.

5) Les habla Artieda, que en la actualidad sigue siendo socio de Portal S.L. «Al margen de que yo formo parte, que supongo que es tu duda, esto es solo una herramienta, no había otra forma de automatizar los datos que recibíamos, no podíamos desatender a los inquilinos».

6) En la página web de la empresa privada aparece como «Nuevo» el «Programa Lloguer Segur» público, sin matices. Al estar participada por el colegio de APIs, su presidente Artieda reconoce que otros agentes de la propiedad inmobiliaria pueden acceder a datos confidenciales como las declaraciones de la renta o los ingresos de los aspirantes, aunque precisa que ·«solo pueden hacerlo autorizados por el Colegio y han de cumplir con los certificados de protección de datos». O no, cabría añadir, pero el conseller de facto de Vivienda se refugia en que «no había otra manera. Es un riesgo, pero es una herramienta para profesionales y para huir de los portales inmobiliarios». Juzguen ustedes mismos.

7) Quién paga la fiesta. Usted, y por partida triple. Costea a los funcionarios arrinconados por los Agentes de la Propiedad, a los APIs y al programa Alquiler Seguro que además está siendo un fracaso por comparación con los tres mil pisos prometidos.

En la imagen que hoy nos ilustra, se demuestra que los problemas no van por barrios (es usted el campeón del chiste facilón). La pintada «El turismo nos expulsa del barrio» ha sido captada por un mallorquín sensible junto a la ría de Bilbao y el Mercado de la Ribera. Demuestra que los vicios del turismo son contagiosos, y que Mallorca perderá la batalla de la reivindicación vecinal frente a Euskadi. Qué envidia dan algunas autonomías, recuerden que el monumento en Ondarroa al crucero ‘Baleares’ desapareció a martillazos aprovechando que era de noche, y nunca más se supo. Problema resuelto. Aquí la izquierda inmortaliza a los criminales, después de haber prometido lo contrario. Perdón, se dice «resignifica».

La cumbre de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia celebrada en Palma tuvo que atender la petición de más de tres de los destacados juristas, que querían asistir a misa antes de comenzar la jornada. La celebración eucarística tuvo lugar a las nueve de la mañana en el templo de San Nicolás, encomendado a la prelatura del Opus Dei. Sin embargo, la pacífica asamblea registró una tensión sísmica en el restaurante del Gran Hotel palmesano. Mercè Caso, presidenta del TSJ de Cataluña, se topó de bruces en el establecimiento con Jordi Turull. El semipresident de Cataluña y secretario general de Junts, condenado a doce años de cárcel por el procés, compartía mesa con el abogado Sebastià Frau. La magistrada no daba crédito a la coincidencia en campo contrario, que los implicados decidieron resolver a la mallorquina. No sé si te he visto exactamente.

Escucho la voz temblorosa de Jaume Carot en las entrevistas, aterrorizado ante la presentación de una candidatura alternativa. In abstracto, tendría razones para alarmarse. Tratándose de Joan Estrany, el contratador del conseller que le sufragó su RiscBal, el rector puede seguir descansando tranquilo. Y ni una línea más sobre la Universitat, que me arruina la audiencia.

Reflexión dominical cesarista: «Si Trump fuera un emperador, Zelenski no habría salido vivo de la Casa Blanca».

