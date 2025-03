El Govern avisa a Vox de que no aceptará "chantajes" a pesar de sus amenazas

El vicepresidente del Govern balear, Antoni Costa, responde a las amenazas de Vox tras la aprobación de unas enmiendas que buscan limitar el poder del ejecutivo autonómico. El portavoz del Ejecutivo se muestra contundente al descartar una moción de confianza a la presidenta, Marga Prohens, y deja claro que "no aceptamos chantajes". Costa mantiene que harán "todo lo posible" para que no se aprueben las enmiendas del PSOE que supondrían alrededor de 400 millones de euros menos para el Govern: "Nuestra responsabilidad es seguir gobernando en beneficio de los ciudadanos. Siempre tendremos la intención de llegar a acuerdos, pero no aceptaremos imposiciones que dañen a Baleares".

"Estamos preocupados por los problemas de los ciudadanos y nuestra responsabilidad es seguir gobernando. Recibimos un mandato de la ciudadanía para traer el cambio a Baleares, y eso es lo que vamos a hacer", asegura Costa después de que la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, acusara al Govern de ser "inestable, gobernar a golpe de titular, tener miedo a las calles y querer contentar a todo el mundo cuando no se puede".

El vicepresidente insiste en que el Govern siempre ha mostrado voluntad de negociación, pero lamenta que "de repente y sin saberlo" se enteraron de que había un pacto entre el PSOE y Vox para "imponer" unas enmiendas que "superan todas las líneas rojas y que podrían perjudicar gravemente a los servicios públicos y a los ciudadanos".

"Negociación, toda la que haga falta, pero chantajes no aceptaremos", reitera Costa, quien advierte que estas enmiendas supondrían "serias dificultades para la prestación de servicios públicos". Por su parte, la dirigente de Vox responde que el PP "se cree que los votos de Vox son gratis" y avisa a los populares de que "hay un momento en que dices basta". "El matonismo del PP no nos asusta, pueden seguir amenazándonos, deben aprender a ceder e incluir nuestros puntos de programa", insiste Cañadas en referencia a las críticas que está recibiendo en redes sociales por parte de los dirigentes populares.

Asimismo, la portavoz de Vox afirma que tras dos años de legislatura "no se han solucionado los problemas graves de los ciudadanos" y considera que el PP "tiene un problema: se cree que tiene mayoría absoluta y que solo nos sentaremos a hablar de lo que a ellos les interesa". En este sentido, acusa a los populares de "mantener las leyes de Armengol, cuando son nefastas" y de gobernar "al más puro estilo Pedro Sánchez". Por ello, exige al PP "coherencia" y recuerda que "hay unas líneas que tiene Vox para entenderse". La portavoz también lamenta m que son" desagradecidos" después de dos años en que han dado apoyo a la mayoría de medidas de los populares.