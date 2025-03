Joan Vidal, médico de Urgencias en Son Espases, se jubila: "Lo más difícil es decirle a unos padres que su hijo ha muerto"

Joan Vidal Puigserver, uno de los médicos más veteranos de Son Espases, se jubila a los 66 años y cuelga la bata después de más de cuatro décadas de una intensa carrera profesional como doctor de Urgencias. Ha sido un médico muy querido y con toda seguridad será muy recordado, tanto en el hospital de referencia como en la Facultad de Medicina de Baleares (donde ejerció como docente desde su creación), y así se demostró en la fiesta sorpresa que le organizaron sus compañeros el pasado viernes, 7 de marzo, su último día de trabajo: "Reconozco que fue emocionante", admite agradecido por un homenaje que reunió a más de cuarenta amigos y compañeros.

El doctor Joan Vidal (en el centro de la imagen) en su fiesta de despedida el pasado viernes. / DM

Nació en Puigpunyent, se licenció en Medicina en Barcelona y se inició en la profesión en el año 1984. Su primer trabajo fue en un quirófano de cirugía cardíaca en Suiza, incluso antes de hacer el MIR. De regreso a España, se especializó en Medicina de Familia en Son Dureta, aunque pronto apostó por las urgencias: en Son Dureta fundó, junto a un compañero, el primer servicio de Urgencias de todo el país. Desde entonces, salvo un periodo de tres años en el centro de salud de Son Cladera, ha ejercido toda la vida como médico de urgencias hospitalarias.

El médico jubilado Joan Vidal, a la izquierda en la imagen, junto a varios compañeros. Tres de ellos fundaron junto a él el primer servicio de Urgencias del país en Son Dureta. / DM

Vivió en primera persona el cierre de Son Dureta, donde ejercía como subdirector para ese entonces. El traslado a Son Espases (fue uno de los primeros facultativos del principal hospital de Baleares) lo recuerda "muy complejo" y "marcado por la crisis económica de 2008". "Fueron años muy duros, de mucha conflictividad. Diseñaron un buen hospital en un periodo de bonanza, pero luego no había dinero para material ni personal", comenta. Vidal apenas duró un año como coordinador de Urgencias antes de dimitir por las desaveniencias con sus superiores en la etapa de los recortes de José Ramón Bauzá.

Ahora echa la vista atrás y reconoce que tantos años en Urgencias le han curtido: "Pocas cosas me impactan, he visto de todo", admite. Asegura que es una unidad que obliga a "mantener la calma" ante los imprevistos: "Hay que estar preparado para cualquier cosa; accidentes de tráfico, infartos, paradas cardíacas... lo más duro es la parte emocional, sobre todo dar malas noticias a las familias. Es muy difícil decir a unos padres que su hijo ha muerto, eso nunca deja de impactar", reconoce. En los últimos años, asegura, "se nota más que nunca la falta de recursos" en Atención Primaria, lo que provoca que las urgencias se desborden: "Los pacientes buscan atención rápida y de calidad, y en muchas ocasiones los centros de salud no pueden ofrecerlo, así que acaban en urgencias", lamenta.

Aunque es un médico con una lista interminable de hitos y logros, tanto en el ámbito profesional como el académico, admite que una de las cosas que más le enorgullece es ser uno de los pocos docentes escogidos por los alumnos año tras año para salir en la orla de promoción. En la Facultad ha dejado mucha huella: "Incluso este último curso, en el que no he dado clase, los estudiantes me han elegido para salir en la orla", destaca emocionado. Como docente impartió durante años la asignatura de Patología General y coordinó la de Anestesia y Urgencias.

Una de las anécdotas más curiosas de su trayectoria es que cuando realizó el servicio militar en Canarias, en el año 1983, a escondidas operaba a los soldados del frenillo: "Estaban obsesionados con la estética de sus genitales, llegamos a hacer una o dos operaciones al día. Tuve varios apercibimientos de mis superiores", ríe al recordar.

Hace más de 15 años que es miembro de la Obra Cultural Balear (OCB) y siempre ha sido un ferviente defensor del catalán en la sanidad. Era uno de los dos únicos facultativos del servicio de Urgencias de Son Espases que realizan los informes médicos en la lengua propia de las islas: "Ahora, con mi jubilación, solo queda una compañera que continúa haciendo los informes en catalán. Es alarmante. Los pacientes tienen que poder elegir en qué lengua quieren ser atendidos. Y es fundamental recuperar el requisito lingüístico en sanidad”, sostiene.

Respecto al futuro, Vidal advierte de la progresiva pérdida de vocación, y sobre todo, de "ilusión" en las nuevas generaciones debido a la precariedad, los horarios y la falta de conciliación. Sobre el borrador de Estatuto Marco que se discute estos días, Vidal anima a "quedarse con lo bueno", pero se muestra muy tajante en un punto: "Es urgente eliminar las guardias de 24 horas. Son peligrosas para los pacientes y agotadoras para los profesionales".

A sus 66 años, se despide de la medicina con sentimientos encontrados: "Es una profesión muy dura y sacrificada, pero preciosa. A los alumnos les digo que no dejen de estudiar nunca, que hay que formarse todos los días, pero vale la pena porque es muy agradecido". Ahora que está jubilado, planea dedicar más tiempo a sus aficiones, tocar las 'xeremies' y cocinar, su "segunda vocación". En la Universitat y en Son Espases deja un hueco muy difícil de llenar, y una huella en generaciones de médicos, pacientes y alumnos que llevarán consigo todo lo que han aprendido de él.

El médico retirado Joan Vidal: "Cocinar es mi segunda vocación, soy un cocinero frustrado". / DM

