Una afectada de la constructora investigada por estafa: “Cuando ya había pagado 284.000 euros, él desapareció, me dejó la casa a medio hacer”

“Lo peor de todo es que este constructor sigue trabajando en la isla con otras empresas. Sé que será muy complicado recuperar todo el dinero que perdí, pero mi prioridad es alertar a la gente para que no le ocurra lo que a mí me pasó. Queremos evitar que más gente pase por lo que nosotros hemos pasado; que el daño que nos ha hecho, no lo pase nadie más. Por esto, ya me sentiría satisfecha. Todos los afectados queremos pararlo”. Una de las perjudicadas de la constructora investigada por un jugado de Inca por una supuesta estafa con casas modulares explica la pesadilla que le tocó vivir años atrás.

“Yo perdí la ilusión por todo, psicológicamente me destrozó, entré en una depresión. Es gente sin escrúpulos. Jamás se disculpó ante nosotros”, se lamenta esta vecina de Marratxí al referirse al empresario y administrador único de la sociedad Design Modular Haus SLU, querellado por los presuntos delitos de estafa agravada e insolvencia punible agravada. El caso está siendo instruido por un juzgado de Inca. Según los perjudicados, el fraude podría superar el millón de euros y afectar a más de una decena de personas.

“Yo fui de las primeras personas afectadas de las casas que empezó a construir. Él se dedicaba a viviendas modulares y a otro tipo de construcciones. Mi casa no era prefabricada ni modular. En 2016 y 2017 yo ya tenía un proyecto y un diseño de un arquitecto amigo mío. Buscamos una constructora y él nos hizo un presupuesto que nos encajó para hacernos una casa en un solar que era mío en Pòrtol, en Marratxí. Firmamos un presupuesto por un importe de 318.000 euros por la casa, llave en mano”, recuerda la mujer.

“A mediados de 2016 empezó la obra. Al principio, todo iba bien. Él era muy amable y atento. Hicieron los cimientos, pero luego se empezó a torcer todo. Con las partidas más caras de la casa, me pedía dinero y yo no le podía adelantar grandes cantidades porque dependía de las certificaciones del arquitecto. Hubo un rifirrafe. Él iba pidiendo dinero por adelantado. Al final, se quedó el dinero y desapareció”, asegura la afectada.

Estado en el que se quedó la vivienda cuando el constructor desapareció. / D.M.

“Le pedí explicaciones cuando empezaron los problemas con las obras. Él me decía que el material le tenía que llegar la semana que viene y otras excusas. Me daba largas, hasta que un día me dijo que no me iba a acabar la casa porque no le salía a cuenta. Esto fue entre 2017 y 2018”, detalla la mujer.

“Cuando ya había pagado 284.000 euros, él desapareció. Solo tenía una ventana y nada más en lo que tenía que ser mi casa. Faltaba casi todo: embaldosar, los sanitarios, carpintería, la fachada… Me dejó la casa a medio hacer”, se queja la vecina.

Gastó medio millón para construir la casa

“Luego, tuve que invertir mucho más dinero. Tuve que pagar más de 200.000 euros para poder acabar la vivienda. Al final, me salió la casa por medio millón de euros. El banco no respondía, tuve que vender parte de mi herencia para acabar mi casa. Entonces, sufrí una depresión muy grave”, rememora la perjudicada.

“Me encontré con la casa a medias y con el dinero del banco que no bastaba. Además, el 90% de lo que construyó lo tuve que rehacer porque estaba mal hecho. Perdí la ilusión. Estuve mucho tiempo en volver a la obra. Volver a pisar mi casa me costó mucho. Mi pareja se encargó de acabar la vivienda, yo no tenía ganas de estar allí. Al final, acabaron la casa hace cinco años”, reconoce la propietaria.

Interior de la casa, que tuvo que ser reformada por otro constructor. / D.M.

“El logo de su empresa es mi casa. Yo hice el diseño de mi hogar con un amigo arquitecto. Yo denuncié al constructor por la vía penal pero un juzgado de Palma cerró el caso. Recurrí, pero me lo denegaron. El juez dijo que era un tema civil, que no veía mala fe. Pero este es su modus operandi que se viene repitiendo. Somos unos doce afectados”, aclara la mujer.

“Nos hemos juntado todos y queremos adherirnos a la causa que se instruye en Inca. Con toda esta gente, él ha actuado igual. Él sabía que no iba a cumplir. Ahora, mi prioridad es alertar a la gente para que no le ocurra lo que a mí. Él tiene otras tres sociedades a su nombre y una más a nombre de su mujer, que se dedican a las reformas y a la construcción. Además, él tiene otra empresa de alquiler de coches de lujo”, apunta la afectada.

“Lo hemos pasado muy mal durante todos estos años y no queremos que a otras personas les ocurra lo mismo. Yo tuve que vender una herencia de mi padre y eso me dolió mucho. Yo aún pude salir a flote, pero otros afectados perdieron todos sus ahorros y encima tuvieron que hacer frente a deudas con bancos y a hipotecas que siguen pagando. La verdad es que hemos sufrido mucho”, concluye la vecina de Marratxí.

