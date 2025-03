Vox recrudece su guerra con el PP y limita el poder de Prohens: "No pueden actuar con esta soberbia"

Duro golpe de Vox al Govern. La formación de Santiago Abascal recrudece su guerra contra el Partido Popular al considerar que el Ejecutivo de Marga Prohens "no puede actuar con esta soberbia de pensar que tiene 30 diputados para sacar adelante los decretos en los terminos que ellos quieren". Por este motivo, han dado su apoyo a dos iniciativas del PSOE que limitan de forma importante el poder del Govern: los proyectos de la ecotasa tendrán que ser ratificados obligatoriamente por el Parlament y el techo de gasto aprobado en 2024 dejará de tener efecto por la imposibilidad de tener presupuestos, lo que dificultará la gestión económica.

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, explica que están "disgustados" por cómo se están haciendo las cosas en los plenos y las reuniones ya que, según afirma, el PP "hace las cosas como si tuvieran mayoría absoluta sin tener en cuenta que no la tienen". En este sentido, recuerda a los populares que su partido tiene un programa político con el que se presentaron a las elecciones y van a cumplirlo: "El PP no puede hablar solo de los temas que les interesan a ellos. Somos oposición, no tenemos prisa y tenemos que ser críticos con ellos. Tenemos el despacho lleno de gente enfadadísima con las medidas contra la saturación, y se lo trasladeremos al Govern".

Esta decisión de Vox ha provocado un enfado importante en las filas del PP. La portavoz adjunta de los populares, Marga Duran, acusa a Cañadas de "aliarse" con la izquierda para "dificultar" la tarea de gobierno de Prohens: "El PSOE ha utilizado enmiendas a la ley de polígonos para modificar la ley de finanzas para poner palos en las ruedas al Govern, que tengan más dificil tomar decisiones".

En cuanto a las críticas de la dirigente de Vox, Duran asegura que "somos conscientes" de que gobiernan en minoría y reitera que seguirán negociando con el partido de Abascal, si bien advierte que pactar con ellos "no significa ceder a chantajes" e insiste en que todo el Govern continuará trabajando: "A Vox le pediría, ya que nos hemos sentado tantas veces, que recuperen el 'seny' y que piensen que los ciudadanos no votaron para dificultar la acción de gobierno".

Pese a ello, la dirigente del PP deja claro que esta decisión de Vox "no quiere decir" que vayan a romperse las relaciones entre ambos partidos: "Saben que contamos con ellos, y quien más les ha defendido en el Parlament ha sido Marga Prohens".

Cambios para el Govern

El portavoz del PSOE, Iago Negueruela, destaca la aprobación de varias enmiendas socialistas "de gran trascendencia" para los presupuestos autonómicos. Negueruela señala que estas modificaciones suponen un refuerzo del control parlamentario sobre las cuentas públicas y los proyectos financiados con la ecotasa.

El PSOE denuncia que el Partido Popular "cree que gobernar es hacer lo que quiera, aunque no tenga mayoría", acusando al Ejecutivo de intentar sortear el control parlamentario y de modificar partidas presupuestarias sin el aval del Parlament. "No se podrá realizar ningún proyecto del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) sin pasar por el Parlament", advierte Negueruela.

En caso de que los presupuestos sean prorrogados, Negueruela recuerda que cualquier decisión de la Comisión de Turismo Sostenible deberá ser ratificada por el Parlament. "Lo que se aprobó el año pasado en la comisión, si finalmente se aprueba la ley, quedará sujeto a este nuevo control. El Govern no podrá vender proyectos como si nada pasara", subraya.

Negueruela también destaca que esta nueva normativa obligará al Ejecutivo a negociar con el resto de grupos parlamentarios para desbloquear los cerca de 300 millones de euros en proyectos de la ecotasa. "No solo importa lo que diga la comisión, donde el Govern tiene mayoría, sino también lo que decida la mayoría de la cámara", asegura.

Por otro lado, advierte que una de las enmiendas aprobadas establece que "si no hay ley de presupuestos, el techo de gasto no tiene efectos". En ese caso, se utilizarán los ingresos y gastos del presupuesto del año anterior, lo que impedirá aumentar los ingresos de este año. "Esto cambia por completo el panorama presupuestario del Govern, lo altera sustancial y profundamente. El PP no podrá actuar como si tuviera mayoría absoluta, ni cometer abusos o creer que pueden actuar en prórroga presupuestaria como si hubiera ley de presupuestos", concluye.