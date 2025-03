El PP busca alternativas para que los interinos tengan cuatro años para acreditar el catalán

El PP quería prorrogar cuatro años más el plazo del que disponen los interinos que se han acogido a un proceso de estabilización para acreditar el nivel requerido de catalán a través de una enmienda en la ley de polígonos industriales, pero la izquierda ha conseguido bloquear este movimiento. Los populares contaban con el apoyo de Vox, por lo que están estudiando nuevas vías para hacerlo efectivo.

La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, explica que su partido pretendía introducir esta prórroga y dar seguridad a través de esta ley a la eliminación del requisito lingüístico para acceder a un puesto de trabajo en la sanidad pública autonómica utilizando las transacciones a enmiendas de Vox que fueron presentadas la semana pasada.

No obstante, Més per Mallorca alegó que éstas incumplían el reglamento y la votación se paralizó y pospuso hasta este miércoles, cuando el PP ha rehusado volver a presentar las transacciones. "No hemos insistido", resume Durán, quien asegura que su grupo parlamentario, ante el convencimiento de la necesidad de sacar adelante ambas medidas, tratará de encontrarles cabida de una manera u otra. Sin embargo, Més rectifica al PP porque sí se ha tenido que votar en comisión aunque, a falta de unanimidad, se ha tumbado la enmienda.

"Intentaremos que se aprueben, tal vez en forma de enmienda, porque creemos que son buenas. Habrá que ver dónde podemos introducirlas y que tenga los apoyos necesarios. Veremos cuál es la manera más adecuada", se ha limitado a decir al ser preguntada por la fórmula escogida para sacarlas adelante.

La semana pasada, afirma Durán, no entraron debido a que Vox ―con quienes, asegura, habían pactado las transacciones― votó a favor de que el coordinador del ponencia fuera un miembro del grupo socialista. El hecho de que tomaran esta decisión, especula la dirigente popular, podría tener que ver con el apoyo que los de Santiago Abascal han brindado a otra serie de enmiendas presentadas por el PSIB y que establecerían ―en caso de que la ley saliera adelante en los términos fijados en la ponencia― diferentes mecanismos de control presupuestario en caso de que las cuentas estén prorrogadas, como sucede en la actualidad.

Més, contra los "ataques al catalán"

El diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa advierte que su formación no permitirá que se adopten medidas que supongan un ataque a la lengua catalana y reafirma el compromiso de los ecosoberanistas con no dejar que las medidas propuestas por los 'populares' entren en la ley de polígonos, ni en fase de comisión ni cuando llegue al pleno de la Cámara autonómica. "Haremos valer nuestro derecho para bloquear estas transacciones porque necesitan la unanimidad de todos los grupos", apunta Rosa.

Si desistiera en su intento de incluir estas medidas en la ley de polígonos y tratara de hacerlo en otro proyecto legislativo, subraya el diputado, al PP le quedaría la opción de la ley de macrogranjas, que fue pactada entre el Govern y los ecosoberanistas. "Que decida el PP si quiere que continúe adelante la salud y la tranquilidad de los vecinos de Sineu o si prefiere pactar con Vox para eliminar el catalán de la función pública. No pensamos sacar adelante la ley de macrogranjas si supone un retroceso medioambiental o en materia de lengua", avisa.

"Maravilloso" para Vox

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, también se expresa brevemente sobre este asunto y señala que su formación está en sintonía con las propuestas que el PP había tratado de introducir. "Es una medida que nosotros hemos exigido al Govern, por lo tanto nos parece maravilloso. El hecho es que nosotros quitaríamos el requisito y lo pondríamos como mérito, porque nos parece injusto que no se pueda acceder a un empleo público porque no te hayas sacado el titulito de catalán", sostiene.

Sobre asuntos lingüísticos, Cañadas vuelve a reprochar al Govern su negativa a "modificar ni una sola coma" de la normativa educativa, que define como "una dictadura que impide que haya un bilingüismo real en las aulas". "Seguimos teniendo una imposición lingüística del catalán en el 100 por cien de los colegios públicos de Baleares, no hay ni uno solo en el que se puede estudiar en español", declara.

Críticas del STEI

El sindicato STEI asegura que se trata del "enésimo intento del PP de menospreciar la lengua y pisotear los derechos de los catalanohablantes" porque si los populares acaban "imponiendo" esta medida, los interinos tendrán hasta el 31 de diciembre de 2028 para acreditar su dominio de la lengua. En este período, el trabajador quedaría sin opciones para promocionar internamente. "

"Es el peor mensaje que el PP podía ofrecer en materia de lengua. Además, supone un agravio para los compañeros que sí han cumplido con su tarea. El último objetivo de los populares parece ser convertir el catalán en un simple mérito, como han hecho y quieren seguir haciendo en el ámbito de la sanidad", denuncian.