Se buscan 35.000 manifestantes

Una persona que se atreve a manifestar en público que Mallorca necesita mayor superficie construida, y a felicitarse por ello omitiendo que este dato repercute en los ingresos económicos de su colectivo, no merece ser escuchada. De hecho, nadie atiende ya a las voces antaño doctas de los dirigentes del Colegio de Arquitectos, capaces de manifestar sin rebozo que en Mallorca no existe una inflación de compras de casas por parte de extranjeros. En la jactanciosa autocongratulación por el aumento de las obras de destrucción de la isla, se omitió curiosamente que se pretende dedicar buena parte de lo construido al alquiler turístico. También se calló que los precios de venta de los pisos resultantes están fuera del alcance de los mallorquines, con lo cual se está alentando profesional y públicamente la expulsión de los nativos.

Descartada una solución procedente de la arquitectura, es superfluo esperar medida alguna del Govern maniatado, incapaz siquiera de maquillar la ecotasa y que ha dado rienda suelta a la depredación del territorio, ahora llamada simplificación. Como de costumbre en Mallorca, ya se hable de Parc de la Mar, Trenc o Cabrera, la solución recae en las manos y sobre todo los pies de ciudadanos anónimos transformados en manifestantes. Tampoco aquí las perspectivas son halagüeñas, quizás porque todavía cuatro de cada cinco mallorquines ocupan una vivienda en propiedad.

Las revoluciones pacíficas no solo doblan en éxito a las violentas, precisan además de efectivos no tan difíciles de alcanzar. Un célebre estudio de la universidad de Harvard demuestra que jamás ha fracasado en el mundo una movilización callejera que implique al 3,5 por ciento de la población. En el caso de Mallorca, se buscan 35 mil manifestantes, si se trata de frenar la erradicación inmobiliaria de los indígenas. Los políticos, los promotores y los técnicos empujan a una condena colectiva, que de momento no se ha producido. Las manifestaciones del año pasado coronaron la mitad de la cifra necesaria para un cambio de tendencia.

Las soluciones revolucionarias a la escasez de vivienda no proceden de sociedades dictatoriales. Australia es una isla democrática y relativamente más grande que Mallorca, según puede apreciar incluso un promotor inmobiliario. El mes pasado, el país austral decretó una prohibición durante al menos dos años de las compras de casas a cargo de extranjeros. Llegará, pero demasiado tarde, salvo que se reúnan los 35 mil.

Suscríbete para seguir leyendo