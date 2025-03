Una vecina de Palma demanda a Facebook por una publicación injuriosa

Demandar a la plataforma Facebook no es nada sencillo, porque la mayoría de usuarios de esta red social desconoce la ubicación de la empresa que gestiona y controla las publicaciones. Esta dificultad ha supuesto que una mujer, vecina de Palma, haya visto frustrada su demanda contra esta gran compañía, a la que llevó a los tribunales por una publicación, realizada por otra persona, en la que se le dedicaba toda clase de mentiras y de comentarios ofensivos, que a su juicio no eran ciertos y le ocasionaban un grave ataque a su persona y a su honor.

Esta mujer afectada por esta situación decidió acudir a los tribunales, con un doble propósito. El primero era conseguir la eliminación completa de esta página en la plataforma de internet en la que se le dedicaban toda clase de improperios. Y la otra era que consideraba que este ataque a su honor merecía ser indemnizado.

La afectada decidió presentar una demanda contra Facebook España, con el inconveniente de que no es esta empresa la que controla todas las publicaciones en las redes, sino que es otra sociedad situada en el extranjero. En concreto, la sociedad que gestiona el control de todas las publicaciones en esta plataforma que se realizan en España se denomina Meta Platforms Ireland Limited. Por lo tanto, la responsable última y quien debe responder de todas las publicaciones, sobre todo si se trata de comentarios ofensivos o falsos, debe ser esta sociedad irlandesa, que además en su dominación no utiliza nunca la palabra Facebook.

Aunque no ha ganado el pleito y, por lo tanto, no será indemnizada por el ataque a su honor, la mujer sí ha conseguido que se eliminara el contenido de esta cuenta virtual. Lo que no se ha llegado a aclarar, porque así lo señala la sentencia que se pronuncia sobre este conflicto, es si la eliminación se ha realizado desde España o directamente desde esta sociedad de Irlanda.

La persona afectada ha insistido que era Facebook Españala entidad a la que dirigir la demanda, porque entendía que había sido esta empresa la que había eliminado la polémica publicación. Sin embargo, no se ha podido demostrar desde dónde se tomó la decisión de terminar con cualquier rastro sobre la cuenta y el contenido donde aparecían estos insultos.

El tribunal de la Audiencia ha resuelto este caso, sin entrar a valorar los insultos, considerando que se ha cometido un error a la hora de demandar a la empresa que no tiene ningún control sobre estas cuentas. Basándose en la documentación que se ha manejado en este pleito ha quedado claro que es la sociedad Meta Ireland la entidad “que controla y aloja la plataforma de Facebook para usuarios que residen en España y por lo tanto es la única entidad autorizada o capaz de eliminar los contenidos o cuentas” de dicha plataforma.

El tribunal no descarta, por tanto, la que haya eliminado directamente esta polémica cuenta, pero tampoco lo puede asegurar porque no se ha practicado ninguna prueba.

No es la primera vez que los usuarios de España se equivocan del nombre de la empresa al denunciar publicaciones en Facebook. Otros tribunales ya se han pronunciado sobre esta cuestión y en alguna sentencia ya se ha cuestionado la opacidad en cuanto a quien toma las decisiones sobre las publicaciones que se realizan en estas cuentas en España. La sentencia de la Audiencia de Palma sigue este mismo criterio y concluye que no es Facebook España la empresa que debe responder por estas publicaciones injuriosas, sino su matriz de Irlanda.

Suscríbete para seguir leyendo