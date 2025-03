Prohens logra no subir la ecotasa

Prohens no hubiera implantado jamás una ecotasa que fundó Antich, suprimió Matas, esquivó Bauzá y falsificó Armengol. La presidenta se limita a recaudar el impuesto ajeno. Ahora respira aliviada porque ha logrado además no subir el gravamen. Con este triunfo presumirá ante las víctimas de que lo ha intentado, y ante los agresores de que sabía de antemano que su imaginaria tabla de recargos no tenía ninguna posibilidad de prosperar.

Se indica erróneamente que todos los partidos excepto el PP se oponían a la subida. Es falso, los populares son los primeros en felicitarse de la confirmación de que sus fabulaciones serían rechazadas. De paso, han formulado la amenaza de eliminar el impuesto durante dos meses al año, acentuando el agravio en humillación.

Prohens lleva dos años presumiendo de un Govern «en solitario», y quejándose simultáneamente de que está «en minoría». Transforma en mérito la misma pasividad por bloqueo que reprocha a Sánchez. La única incógnita plantea durante cuánto tiempo puede mantener el PP la ficción de que no gobierna, y si despertará de la siesta bruscamente por un estallido de la pandemia turística. Hasta entonces, se prodigarán los foros, mesas y demás esterilidades.

La nula fe del Govern en sus propuestas se plasma en el imaginario impuesto que pretende gravar los coches extranjeros «que llevan más de seis meses en la comunidad», cuando esa permanencia está prohibida por la ley. Por comparación, Nueva York vetó a Airbnb en 2023 , Venecia ha doblado su ecotasa a diez euros diarios, Santorini y Mykonos cargarán veinte euros por día a cada crucerista. Cabe preguntar a la izquierda si se compromete a estas medidas quirúrgicas, en el cada vez más hipotético caso de recuperar el poder. Porque Armengol ha vuelto a escudarse en la fantasmagórica «economía circular».

