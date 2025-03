Idoia Ribas, sobre la investigación de Anticorrupción a Vox por presunta financiación irregular: "Es un partido opaco"

El sector crítico de Vox no se sorprende con la investigación de la Fiscalía Anticorrupción por presunta financiación irregular del partido. La cara visible de los díscolos en Baleares es la diputada autonómica Idoia Ribas, quien ejerció de portavoz parlamentaria antes de ser relevada del cargo por parte de la dirección nacional: "Vox se ha convertido en un partido 'bunkerizado' y opaco, porque no sabemos quién está tomando las decisiones". En cambio, la número uno de la formación de Santiago Abascal en el Parlament, Manuela Cañadas, asegura que la denuncia es una "cortina de humo de los socialistas para tapar su propia corrupción" y se limita a decir "que la justicia actúe y ya veremos".

Ribas denuncia que no existe "ni democracia interna ni procesos participativos" en la gestión interna del partido y, sobre todo, en la gestión económica: "La opacidad ha ido a más en los últimos años. Estoy viendo formas de proceder que no comparto, y por esto estoy siendo tan crítica". La denuncia, presentada por el PSOE, incluye el préstamo de 6 millones y medio de euros que concedió la entidad MBH Bank Nyrt, un banco húngaro cuyo accionista principal es un fondo estatal magyar vinculado al primer ministro del país y socio comunitario de Abascal, Viktor Orban.

Preguntada por si el cambio de posicionamiento del partido en política internacional se debe a esta cuestión, Ribas asegura que "no sabemos ni siquiera" si la decisión de cambiar de grupo en el Parlamento Europeo para ir con el partido del presidente húngaro pasó por el Comité Ejecutivo Nacional, donde todos son elegidos por Abascal. "Orban es partidario de Putin en todo este conflicto internacional, y la postura de Vox ha cambiado radicalmente. Han pasado de apoyar a Ucrania a, de repente, decir casi que se lo tienen merecido. Esto es insostenible para mucha gente. Parece ser que se identifican más con esos partidos que con el partido de Giorgia Meloni, pero yo personalmente no lo hago. Ahora están con Salvini, un señor que ha apoyado expresamente a Putin y al independentismo vasco y catalán. Es incongruente que Abascal esté presidiendo el grupo Patriotas en Europa donde hay un partido que apoya a los independentistas. Tienes que ser coherente".

La diputada de Vox insiste en que "todo el mundo lo ve, pero no lo dicen" en referencia a las prácticas poco transparentes del partido: "Por desgracia hay mucha gente que están en política simplemente por conseguir un puesto de trabajo. Esa es la perdición de la política española. La gente quiere seguir yendo en listas que les dicen: tú tienes que ser un buen chico y seguirás. Por eso tragan con lo que sea". Ella, en cambio, asegura que se puede permitir ser crítica porque "soy muy libre porque no necesito la política para vivir. Soy profesora, funcionaria de carrera y abogada. Y mi situación financiera me permite ser libre".

Ribas empieza a pensar que fue "un error" integrarse en Vox cuando eran Actúa Baleares: "Decidimos ir en coalición con ellos, pero a mitad de legislatura se liquida Actúa Baleares y nos integramos en Vox. Había mucha presión de mucha gente para que esto ocurriera. Pero en aquel momento era un partido con funcionamiento interno democrático. No éramos conscientes de las consecuencias que iba a tener el cambio de estatutos de 2022, cuando se eliminaron todas las elecciones para elegir a líderes provinciales y solo quedó la elección del líder nacional una vez cada cuatro años por un procedimiento telemático que no me inspira ninguna garantía".