Cientos de estudiantes acuden al Job Day de la UIB en busca de una oportunidad: "Gracias a este evento estuve todo el verano pasado trabajando"

El habitual ajetreo del campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB) se ve este martes y también el miércoles, 12 de marzo, totalmente eclipsado por el bullicio que atrae la ya tradicional y esperada cita con el empleo del Job Day, un espacio de encuentro entre más de 170 empresas y miles de estudiantes y personas tituladas que en su 18ª edición ofrecerá este año más de 1.000 oportunidades de trabajo y prácticas.

Buses repletos de alumnos de diferentes institutos de toda Mallorca llegaban a primera hora de la mañana a la Escuela de Hostelería de Balears, donde como cada año tiene lugar el evento. De los coches no cesaban de bajar estudiantes dispuestos a encontrar una oportunidad. Ah, y no hay que olvidarse del tren que de edificio en edificio traslada estos dos días, de forma gratuita, a los interesados al Edificio Arxiduc Lluís Salvador.

Job Day UIB 2025 | Estudiantes, empresas / Luana C.L.

La ilusión estaba en el ambiente, se veía en las caras de los jóvenes, bien sonrientes, muchos de ellos currículum en mano e incluso vestidos para la ocasión. Así ha acudido Mariana Arenas, estudiante de 2º de Turismo a la cita con el empleo que ya pisó el año pasado y que le supuso una experiencia más que gratificante. "Gracias al Job Day estuve todo el verano pasado trabajando", cuenta alegre a este diario, "conseguí trabajo como animadora turística turística en la empresa Sporting Group, que aquí mismo me hizo la entrevista. Este trabajo fue mi primera experiencia y me ha gustado bastante", añade.

Mariana Arenas, estudiante de 2º de Turismo. / Luana C.L.

Para Arenas, el Job Day de la UIB es "una oportunidad para conocer a las empresas y encontrar nuevas oportunidades", por eso es el segundo año que acude a la cita, en la que no pierde la ocasión de especificar que "le apasiona la atención al cliente" y le "encantan los idiomas", de hecho enumera que "habla francés, inglés, español y algo de alemán".

Yanira García de Dios, estudiante de 2º de Bachillerato. / Luana C.L.

África Jiménez y Yanira García, estudiantes de 2º de Bachillerato, han acudido este martes al evento de la Universitat con el instituto y repletas de ganas de dar comienzo a su vida laboral: "Quiero ser Policía Nacional y me encantaría empezar a trabajar ya en lo que sea", asegura, no sin explicar que su deseo es ahorrar para poder pagar la academia y las clases necesarias para conseguir su objetivo. Jiménez, por su parte, apunta que su deseo es ser profesora, aunque también manifiesta que es "una persona muy empática y me gusta ayudar a la gente. Tengo un perfil de mediadora" y que por ello también podría decantarse por el Trabajo Social.

África Jiménez, estudiante de 2º de Bachillerato. / Luana C.L.

La joven de 17 años se muestra ante este diario con muchas ganas de trabajar y de ser económicamente independiente, por lo que asegura que tampoco le importaría trabajar en un hotel para así empezar a tener su propio dinero: "Mi madre trabaja en uno y creo que puede haber un buen ambiente en el que estar", matiza.

Prácticas

Jordi Fosch, por su parte, tiene claro que su intención es conseguir prácticas para el año que viene, ya que este curso prefiere centrarse en sus estudios. Este estudiante de 4º de Economía y Turismo asegura tener muchas ganas de probar este sector "y conocer sus diferentes departamentos para en futuro poder tener un empleo".

Jordi Fosch, estudiante de 4º de Economía y Turismo. / Luana C.L.

El joven de 22 años lo relata con humildad, pero ya cuenta con algo de experiencia, puesto que anteriormente ha trabajado como monitor de ocio, y aunque como él mismo especifica "solo son niños, también se trata de atención al cliente". Y es que todo cuenta en unas jornadas como las de estos días en la UIB, por eso no pierde la oportunidad de señalar que dado que "los idiomas son muy necesarios de cara al público", habla catalán, castellano, inglés y acaba de ponerse manos a la obra con el francés.

Como ellos, de nuevo miles de estudiantes volverán este miércoles a llenar los pasillos de la Escuela de Hostelería de Balears, donde un año más las empresas y entidades se lanzarán a la búsqueda de nuevos talentos.