El Banc de Temps de Sencelles vuelve a dar la voz de alarma sobre la vivienda: "La situación es peor, no queremos que nadie se vaya de Mallorca"

Una llamada de socorro desde el centro de la isla. La iniciativa ciudadana 'Banc de Temps' de Sencelles, que el año pasado inició las protestas contra la escasez de vivienda y el turismo de masas en Mallorca con un vídeo que se viralizó, publicó el pasado lunes otro en la misma línea y con un mensaje desesperado: las cosas han empeorado mucho en el mercado inmobiliario de la isla.

La iniciativa, que se puso en marcha a modo de trueque, también ha aumentado la presión sobre los políticos y sus líneas acción. El Govern presentó a finales de la semana pasada tres medidas para frenar el turismo de masas, pero no cuenta con la mayoría parlamentaria para su aplicación legal.

Lo que dicen los residentes en el vídeo

En el vídeo, titulado «No va servir per res» («No ha servido para nada»), se puede ver a los activistas caminando por las calles del pueblo con expresión petrificada. Hablan de lo que ha ocurrido desde las manifestaciones y de cómo ha empeorado la situación. El mensaje del vídeo: «Hace un año gritamos muy alto: Mallorca no se vende. No estábamos solos. Pero no sirvió de nada. De hecho, las cosas han empeorado. Los precios no paran de subir. Y parece que nadie se salva. No queremos que nadie más tenga que mudarse. No podemos aceptarlo. Repetimos: ¡basta ya! Si no, al final no quedará nadie».

«Ansiedad por no encontrar nada»

También se intercalan declaraciones de residentes individuales que informan de cómo los elevados precios del mercado inmobiliario están afectando a sus vidas.

«Ya hay tres familias de la clase de mi hijo que se han ido de Mallorca». «Mi proyecto de vida ya no depende de mí».«Actualmente estamos ayudando a nuestro hijo a trasladarse a Galicia».«Hace tiempo que no me imagino viviendo en Mallorca en el futuro».«Tengo dos hijos y no sé si podré pagar los alquileres que se cobran actualmente en Mallorca». «Mi casera me ha dicho que a lo mejor me tengo que mudar en enero. Desde que me lo dijo, me preocupa no encontrar nada que me pueda permitir.» «Lo único que puedo hacer es esperar y ver. Esperar a que me golpee». «Hemos estado viviendo en la península desde hace unas semanas», son algunas de las frases que los mallorquines explican en su vídeo.

La situación del mercado inmobiliario en Mallorca ha empeorado drásticamente en los últimos años. Muchos ciudadanos ya no pueden permitirse un piso. La subida de precios se ve muy influenciada por los alquileres vacacionales legales e ilegales, la compra de segundas residencias por extranjeros más ricos, la afluencia de trabajadores inmigrantes atraídos por el floreciente sector turístico y los costes disparados del sector de la construcción.