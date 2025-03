La familia de la primera menor que murió de covid en Palma demanda a Salud

La familia de la primera paciente menor de edad que murió en Palma como consecuencia del covid ha presentado una demanda contra la conselleria de Salud del Govern. Acusan a la administración sanitaria de actuar de manera negligente, puesto que el primer médico que asistió a la paciente decidió darle el alta y enviarla a su domicilio, pautándole la toma de bebidas isotónicas, dieta y paracetamol. Al día siguiente la paciente fallecía y lo hacía en un hospital público, donde tuvo que regresar al empeorar su estado.

Esta paciente de 17 años de edad acudió en el mes de agosto del año 2021 al servicio de urgencias del hospital Son Llàtzer. Sufría un malestar general, con décimas de fiebre y se quejaba de un dolor torácico y abdominal. En el hospital le realizaron toda clase de pruebas, confirmando que la paciente sufría los síntomas del Covid. El médico, en ningún momento, consideró que se trataba de un caso grave. Por ello decidió que la paciente podía regresar a su domicilio.

Según la demanda que ha presentado la familia, al llegar al domicilio la menor se encontraba en muy mal estado. De hecho, se asegura que tuvieron que ser los trabajadores de la ambulancia los que tuvieron que ayudarla a entrar en el domicilio, porque ella apenas podía mover las piernas.

A diferencia de lo que había pronosticado el médico, el estado de la menor cada vez iba empeorando. Los padres, asustados y preocupados al ver como estaba su hija, avisaron al servicio 061. Una ambulancia acudió a recoger a la paciente y la trasladó de nuevo a Son Llàtzer. Cuando llegó al hospital la menor ya estaba en estado de coma. Debido a la gravedad de la situación se optó por trasladarla de manera urgente al hospital de Son Espases. Allí fue donde se detectó que la menor presentaba una grave lesión coronaria, provocada sin duda por el virus y su estado era de extrema gravedad. Los médicos la trasladaron al quirófano para operarla, pero todo fue inútil. Los cirujanos se dieron cuenta que la única posibilidad de curar a la menor era realizándole un trasplante de corazón, pero en ese momento era una opción imposible, dado que no existía ningún donante.

Los médicos ya advirtieron a la familia que la situación era complicada ya que la menor estaba muy grave. Los pronósticos se cumplieron y horas más tarde falleció.

Los familiares han decidido demandar porque interpretan que el primer médico que la asistió en Son Llàtzer actuó de manera negligente, por cuanto no era aconsejable enviar a la menor a su domicilio para que pasara allí la enfermedad, en lugar de ingresarla. La familia reclama una indemnización de medio millón de euros por los daños ocasionados.

El servicio sanitario del Govern ha tramitado un expediente para dar respuesta a esta demanda. Se ha tomado declaración al equipo médico que atendió a la paciente y la conclusión es que se actuó siguiendo el protocolo establecido en aquellas fechas complicadas debido a la pandemia sanitaria que aún estaba en vigor. Además, se han defendido asegurando que a la paciente se le realizó todas las pruebas que en ese momento se consideraron necesarias para evaluar el estado de la menor. Ninguna de estas pruebas indicaba que al día siguiente iba a sufrir un fallo coronario tan grave. Los médicos sostienen que en ese momento la paciente no reunía ninguno de los síntomas que justificara su ingreso en el hospital, de allí que se decidiera darla de alta e indicarle que se fuera a su domicilio. Y también se afirma que la fulminante evolución que padeció la menor no era la esperada, ni por los síntomas iniciales que presentaba cuando estuvo en Son Llàtzer, ni tampoco por su edad. De hecho, se sostiene que la miocardiopatía fulminante que padeció, que fue la causa que provocó la muerte, era una complicación muy rara dentro de las consecuencias que provocaba el Covid. El Consell Consultiu también coincide con la interpretación médica que se ha realizado sobre este caso y no aprecia ninguna negligencia.

