Entregan 7.000 firmas para que se contrate a las ATE todo el año

Mejorar las condiciones laborales de las auxiliares técnicas educativas (ATE) que atienden a los niños con discapacidad durante su jornada escolar, y, en consecuencia, garantizar la atención a estos alumnos. El sindicato CC OO ha entregado más de 7.000 firmas a la conselleria de Presidencia y Función Pública reclamando que estas trabajadoras (la gran mayoría, mujeres) tengan contrato todo el año y no 10 meses, como sucede ahora con más de 300 de estas trabajadoras (el 70% de la plantilla), que está contratadas como fijas discontinuas y cada verano se van al paro.

El sindicato advierte que esta precariedad laboral (que se ceba especialmente con las mujeres, propiciando esa brecha salarial que estos días próximos al 8M ha vuelto a denunciarse) repercute en la atención que reciben estos niños, ya que debido a estas condiciones contractuales es difícil encontrar gente dispuesta a cubrir vacantes. En muchos casos, la ausencia del ATE supone directamente que el niño no pueda acudir a clase.

En el sindicato decidieron intensificar esta batalla después de ver que sus compañeras de Castilla La Mancha han logrado contratos anuales, como les explicaron en una asamblea celebrada en Mallorca en octubre a la que acudieron como invitadas. Antònia Sampol, ATE en Sineu, explica a este diario que muchas de sus compañeras llevan muchos años (más de 20) como fijas discontinuas, lo que supone ir al paro cada verano, asumiendo además una tramitación lenta y que muchas veces no se resuelve hasta septiembre, con lo que a veces se pasan todo el verano sin cobrar nada. Además, señalan que se generan diferencias entre profesionales que hacen el mismo trabajo ya que no todas están en el mismo régimen: unas 90 sí tienen contratos anuales, pero el resto, alrededor de 310, no.

Estar contratadas a diez meses también afecta a derechos laborales como las retribuciones extraordinarias, la jubilación parcial o la elección de las vacaciones. Normalmente, se les hace coger las dos primeras semanas de septiembre y las dos últimas de junio, cuando no hay niños, aunque a veces se ven forzadas a tenerlas durante el curso, lo que implica, si no se encuentra sustituto, dejar a los alumnos con necesidades sin ATE (lo que para algunos significa directamente no poder ir al colegio esos días).

Además, el no estar trabajando las primeras semanas de septiembre significa no ir a las reuniones de inicio de curso y aterrizar el primer día de clase a ciegas, sin conocer las necesidades del centro ni a los alumnos ni a sus familias, con lo que al final la mayoría de ellas, por voluntad propia y sensibilidad con un perfil de niños con necesidades muy específicas, acaban yendo aunque estén de vacaciones.

Las representantes de CC OO entregaron las firmas en mano a la consellera de Función Pública, Antònia Estarellas, el pasado febrero (los contratos dependen de Función Pública, aunque luego esta figura se gestione desde Educación).

Aseguraron haber encontrado en principio una buena disposición y confían en que el peso de la presión social y la importancia de esta figura para garantizar una educación inclusiva real lleve al Govern a dar este paso y comprometerse con dar condiciones laborales dignas a todo el colectivo de Auxiliares Técnicos Educativos.