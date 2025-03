Los sindicatos detectan fallos en la seguridad de siete de cada diez obras visitadas de Mallorca

Siete de cada diez obras visitadas por los sindicatos presentan problemas de seguridad, siendo el más habitual uno de extrema gravedad: la falta de medidas colectivas para evitar caídas en altura, la principal causa de accidentes graves y mortales en el sector, según destacan el secretario general de CCOO-Construcción, Miguel Pardo, y el portavoz de esa misma federación en UGT, Roberto Serrano. Y ambos expresan su preocupación al considerar que el inicio del presente ejercicio está mostrando un volumen de deficiencias que supera el del pasado año.

La campaña de visitas a obras que impulsa la Fundación Laboral de la Construcción, y que implica que se desplazan a las mismas un técnico de los sindicatos junto a otro de la patronal para comprobar la situación y asesorar sobre las posibles correcciones a realizar, se inició durante el pasado mes de enero.

Según indica Serrano, ya se ha acudido a más de 120 de estos puntos situados en Palma y las zonas más próximas, como Calvià, y el resultado «es descorazonador y nos tiene muy preocupados», hasta el punto de que en la Costa d’en Blanes se han llegado a encontrar dos obras en residencias de elevado valor en la que la empresa que las estaba ejecutando «ni siquiera estaba dada de alta». Según subraya el representante de UGT, «en cuando abandonamos el lugar vimos como todos los trabajadores se subían en una furgoneta y desaparecían».

Un aspecto que se pone de relieve es que para el conjunto de 2025 hay planificadas cerca de un millar de estas visitas a obras.

Muchas y en aumento

Tanto Serrano como un técnico de CCOO que participa en estas comprobaciones subrayan que el nivel de incumplimiento en materia de seguridad está siendo notablemente elevado, hasta el punto de situarlo en más de un 70% de las obras visitadas. Y además se indica que las deficiencias son superiores a las detectadas en 2024. «Hemos empezado mal el año», se lamenta.

Además, se recuerda que esta vigilancia se ha iniciado en Palma y las zonas próximas, que es donde tradicionalmente menos deficiencias se dan, por lo que «nos da miedo pensar lo que nos encontraremos a medida que vayamos a la part forana y especialmente a los municipios más pequeños».

Hay un aspecto que ambos destacan: hay un porcentaje altísimo de carencias relacionadas con las medidas de proyección colectiva, como la instalación de barandillas y redes para evitar o paliar los efectos de una caída en altura, ya sea por la ausencia de las mismas, por instalarse materiales que no están homologados, o por mostrar deficiencias.

Imagen de un trabajador facilitada por UGT / UGT

Según se señala desde UGT, este es el problema más habitual, aunque apunta que el segundo es la «falta de concienciación y de formación de muchos trabajadores a la hora de tomar las medidas necesarias para evitar accidentes», que no hacen un uso adecuado de los equipos de protección individual. «Si no tienes los medios adecuados, no te subas, pero el problema es que se suben», lamenta Serrano.

El tercer problema más común, según añade el representante de UGT, es la presión que se ejerce en ocasiones sobre los trabajadores para que vayan más rápido con el fin de cumplir los plazos fijados por el promotor, lo que dispara el nivel de riesgo de siniestralidad.

En relación a estas afirmaciones de los representantes sindicales, la directora general de la asociación balear de constructores, Sandra Verger, niega que el porcentaje de deficiencias sea tan elevado como se afirma y que esté creciendo, aunque admite que el apartado de seguridad en las obras tiene margen de mejora y que hay algunas empresas que no actúan correctamente en esta materia. En este aspecto, subraya que las más grandes y mejores están asociadas a su patronal, y que éstas muestran un respecto máximo por las medidas a adoptar en esta materia.

Ausencia de la Inspección

Pese a ello, los responsables sindicales insisten en la apreciación de que los fallos en seguridad no dejan de crecer, y en este aspecto tanto Pardo como Serrano señalan que la presencia de inspectores de trabajo y de técnicos del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral es casi nula en la construcción.

«Cuando a los responsables de la obra les avisamos de los fallos y de los riesgos que corren si se produce una inspección, la respuesta que nos dan casi siempre es que nunca vienen», lamenta el representante de UGT.

Es por ello que ambos representantes sindicales hacen hincapié en la necesidad de elevar la vigilancia en este sector.

Añaden la reivindicación de que se contemple la jubilación anticipada en la construcción, alegando que la mayoría de los accidentes los tienen los mayores de 50 años, en parte por un exceso de confianza, pero también al considerar que «no debería de haber nadie con más de 60 años subido en un andamio», una propuesta que no rechaza su patronal.

Suscríbete para seguir leyendo