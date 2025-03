Trump quiere hacer con Gaza lo mismo que se hizo con Mallorca

Es repugnante. Pretenden coger una zona deprimida del Mediterráneo en que la población se muere de hambre, y transformarla en un destino vacacional. ¿Gaza 2025? No, Mallorca años 50, repase las fotografías de la época. Trump quiere hacer en su «Riviera del Mediterráneo occidental» lo mismo que se hizo en la «Riviera del Mediterráneo oriental». Corrigiendo los tiempos verbales, lo mismo que se hace ahora en la isla, eche un vistazo a las grúas. Un promotor inmobiliario avista una zona de costa y procede a destruirla, ¿alguien cree que el depredador piensa en los vecinos, así en Palestina como en Baleares?

Contemplé el demoledor vídeo Trump Gaza implorando que la Inteligencia Artificial no hubiera seleccionado imágenes de Mallorca. En realidad, el documento podría haberse grabado íntegramente en la isla. En cuanto al desalojo de los indígenas, al otro lado del Mediterráneo han sido necesarios los bombardeos para expulsarlos. Aquí ha bastado con arrojarles unos billetes, primero malvendiendo sus propiedades y ahora enterándolos de que no tienen dónde sobrevivir. Expulsados del paraíso inmobiliario.

Las almas benditas de la izquierda mallorquina deploran en Gaza lo que tienen en su propia casa, que ponen en venta en los siniestros portales por si acaso. Con todo, estamos más saturados de hoteleros que de turistas. Javier Vich resulta una pálida parodia de Trump. El aprendiz ha elegido el camino más corto para igualar el desprestigio alcanzado con esfuerzo por su predecesora al frente de la Federación, que vuelve a ser Junta Hotelera. En lugar de agradecer a los mallorquines que sigan pagado las camas elevables de los empresarios multimillonarios a 380 euros/unidad, con otro colega que ha recibido cuatro mil euros del Govern según el BOIB del 22 de febrero, insulta a los nativos por quejarse tímidamente del colapso insular.

Vich ya ha demostrado sus sobradas limitaciones, pero este obstáculo no debe interrumpir nuestra acentuada vocación didáctica. Si España recibiera en proporción a su superficie los mismos turistas que Baleares, acogería cada temporada a dos mil millones de personas. ¿Se hablaría en tal caso de masificación o saturación?

España recibe en números redondos cien millones de visitantes, veinte veces más que Baleares por kilómetro cuadrado. (Aquí ya ha perdido usted a Vich, pero siga por respeto a los lectores de inteligencia media). Con esta proporción, es muy fácil indagar qué mallorquines se benefician de la invasión:

¿Gana usted veinte veces más que un español medio, o sea 600 mil euros cada año, a cambio de sufrir una asfixia veinte veces mayor?

No exageremos. ¿Gana usted diez veces más que un español medio, o sea 300 mil euros cada año, a cambio de sufrir un martirio veinte veces mayor?

O más modestamente, ¿gana usted cinco veces más que un español medio, o sea 150 mil euros al año, a cambio de sufrir una presión veinte veces mayor?

Para el resto de aborígenes, los diez millones de turistas de más equivalen a una maldición. Si prefiere medirlo en coches, para facilitar el argumento a la Junta Hotelera, Andratx aparece en los boletines de la Dirección General de Tráfico a media mañana entre las cuatro carreteras más atascadas de toda España, en marzo. Debe ser una maniobra del pérfido Sánchez . Y si quieren medirlo con la hechicería del marketing, nunca creí ver a Ibiza convertida en una marca maldita en todo el planeta, después de haber sido la más valorada del orbe. Nadie quiere ser Ibiza. Se puede calcular en qué año de esta década se tomará a Mallorca como otra geografía globalmente desprestigiada por exceso. Se entiende mejor con la imagen que hoy nos ilustra, donde se demuestra que palma sigue siendo la mejor ciudad del mundo para vivir en caravana, sus calles junto al mar reconvertidas en un patio de vecindario con la colada al sol. Eso sí, la masificación es un invento.

Entretanto, el Govern se limita a proponer medidas esotéricas, porque sabe que no puede aprobarlas. Solo por eso se atreve a fantasear. Se le puede aplicar el mismo calificativo otorgado por Feijóo a Sánchez esta semana. Un «florero» que no merece ni este párrafo. A propósito, si la subida de la ecotasa a diez euros no repercute en el número de visitantes, ¿por qué no elevarla a veinte?

Errores de fe: Los lectores más conspicuos detectaron que el apellido de Miquel Mir se transfiguró en Puig durante nuestra diatriba del pasado domingo. Dado que se trataba de denunciar su asombrosa transfiguración de conseller en trabajador del RiscBal que creó y pagó desde la conselleria, cabe hablar de parábola. Dada la enorme cantidad de lectores que no repararon en el fallo imperdonable, se concluye que Miquel Mir fue tan anodino que nadie lo conoce aunque escribas mal su nombre. En cuanto a su primero beneficiario y después contratador, el rectorable Joan Estrany está leyendo El informe, de Remedios Zafra. Sin demasiado aprovechamiento.

Reflexión dominical forastera: «Si paseando por Mallorca solo ves extranjeros, entonces el extranjero eres tú».

Suscríbete para seguir leyendo