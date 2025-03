El necesario cambio de rumbo de la mujer en el sector del mar

La presencia de la mujer en la navegación y el sector marítimo es una realidad que avanza conforme más jóvenes y niñas constatan de que ese ámbito también puede ser suyo. Con motivo de la celebración del 8M, Port Centre de Autoridad Portuaria acogió ayer la jornada La mar i el cel amb mirada de dona, un espacio en el que se dio voz a diferentes mujeres, profesionales de la navegación y de la ciencia que compartieron su conocimiento y experiencias.

El Port Centre abrió una vez más sus puertas a la ciudadanía para estrechar la relación entre la ciudad y el puerto, tal y como recordó en sus palabras de bienvenida Javier Sanz, presidente de la Autoridad Portuaria de Balears (APB). «Este evento va más allá de la visibilidad, es una llamada a la acción porque la capacidad no entiende de género. La igualdad es un derecho, pero también es progreso. Las sociedades más igualitarias son las más prósperas», apuntó Sanz. Sin olvidar que queda un largo camino por recorrer, el presidente de APB reiteró el compromiso de la entidad con la igualdad de oportunidades: «Las mujeres están todavía infrarrepresentadas, pero estamos avanzando en mostrar referentes que inspiran», concluyó.

Javier Sanz, presidente de Autoridad Portuaria de Balears. / MANU MIELNIEZUK

Las palabras de Javier Sanz sirvieron de preámbulo a las dos mesas en las que se estructuró el evento. En la primera de ellas titulada Mirada femenina de un sector históricamente masculinizado, participaron Eva González, jefa de operaciones de Ports de Balears; Regina Palaus Montells, 1r Oficial en Puente en Grimaldi; y Helena Alegre, regatista. Con Mar Ferragut, periodista de Diario de Mallorca, como moderadora, la primera idea que se lanzó fue si el sector marítimo sigue siendo un espacio eminentemente masculino.

Mirada femenina de un sector históricamente masculinizado

Tanto los datos como la experiencia de las tres ponentes vinieron a confirmar la idea de que todavía hoy, los hombres siguen siendo mayoría en casi todas la áreas profesionales del sector. «Desde el punto de vista de la marina mercante esta masculinización tiene una razón de ser y es que los barcos mercantes, hasta la primera mitad del siglo XX, estaban supeditados a la marina militar», explicó Eva González. Añadió que está habiendo un cambio de tendencia y ya son muchas las mujeres que cursan estudios de Marina Civil. «Cuando empecé no había ninguna mujer las primeras fueron las de mi promoción. Cada vez hay más chicas en altos cargos tanto en barcos como en navieras», precisó. Regina Palaus corroboró con datos la realidad de una actividad que todavía está lejos de ser igualitaria: «El 14% de capitanes son mujeres y en los puestos subalternos los porcentajes bajan al 6%. Sí, es un mundo muy masculinizado». En cuanto a la competición deportiva, Helena Alegre precisó que la participación de la mujer está más normalizada, pero lejos del ideal del 50%. «Como en otros deportes, el 25% de las licencias federativas son de mujeres». Sin embargo, en la élite se produce una caída drástica:«Cuando un armador busca tripulantes, solo hay hombres en su agenda y es una lástima porque muchas chicas podrían estar ahí», reflexionó la regatista.

Hablar de igualdad y de incorporación de la mujer es hablar de conciliación, algo difícil de alcanzar cuando las campañas duran entre dos y cuatro meses. «Yo lo tengo bien porque estoy en un ferry, pero necesitas a alguien apoyando en casa porque cuando estoy a bordo no puedo conciliar», resumió Palaus. «Sabes cuando empieza la regata, pero no cuando termina. Cuando mis hijos han sido pequeños, no he competido», apuntó Alegre.

Formación, visualización de referentes y promoción de la profesión entre las niñas son algunas de las ideas en las que las ponentes estuvieron de acuerdo para hacer posible un sector más equitativo. Eva González insistió en destacar que el mar tiene muchas salidas profesionales aparte de la navegación y en este sentido remarcó que se precisan jóvenes formados para cubrir muchos puestos en el ámbito portuario.

Respetadas y valoradas en su entorno laboral, las tres profesionales cerraron su intervención destacando la belleza de una profesión no exenta de sacrificio, pero con muchas oportunidades laborales. «El mar es muy bonito, es un entorno especial. Navegando los problemas se disuelven y tienes tu momento de paz», reivindicó Alegre.

Salud Deudero, Yaiza Santana, Sandra Espeja y Lucía Mingot, participantes en la segunda mesa. / MANU MIELNIEZUK

Cambio climático y sostenibilidad marítima

Bajo el título de Cambio climático y sostenibilidad marítima la segunda mesa contó con la participación de Salud Deudero, delegada Institucional CSIC Baleares; Yaiza Santana, coordinadora del proyecto sa Dragonera Blava de Save the Med Foundation; Sandra Espeja, coordinadora de Marilles Foundation y Observadores del Mar; y Lucía Mingot, directora de Calidad, Innovación y Sostenibilidad en Astilleros Mallorca.

Centrada en la participación de la mujer en el ámbito científico, el inicio de este debate puso sobre la mesa una realidad sobre la que reflexionar. A pesar de que en las facultades de ciencias de la vida el número de mujeres es similar al de hombres, en los siguientes estadios de la carrera científica la presencia de la mujer va menguando tal y como apuntó Salud Deudero en su primera intervención. Sandra Espeja aportó datos que corroboraron la apreciación de Deudero. Así, Espeja mencionó que en 2023, en el primer escalón de la carrera de investigación, en el predoctorado, había un 51% de mujeres y un 48% de hombres. Los porcentajes de mujeres van bajando paulatinamente hasta llegar al 73% de hombres y el 23% de mujeres entre los profesores de investigación, último paso de esta carrera.

Ante esta situación se hace obvio preguntar qué ha pasado con todas esas mujeres que han ido quedando en el camino. «La carrera científica es dura, de fondo pero también de sprint. Pocos llegan a profesor de investigación», consideró Deudero. «Se exige mucho a la mujer, sin desmérito de nuestras capacidades, por ser mujer la expectativa es muy alta». La científica identificó la difícil conciliación como la causa de muchas ausencias femeninas en la el ámbito de investigación. «Hace falta acompañamiento a la mujer y mecanismos compensatorios», zanjó. Espeja estuvo de acuerdo en esta apreciación: «Para llegar necesitas que te acompañen en este camino tan duro. Las mujeres han sido tradicionalmente las que han acompañado a los hombres». Espeja también remarcó la necesidad de ofrecer una mirada global a la situación de la mujer: «No hay que hablar solo de lo individual sino de lo colectivo y sistémico. En mi trabajo he tenido suerte, hay espacios feminizados, pero no es lo habitual».

Yaiza Santana puso el foco en el sistema de la carrera académica basado, según su opinión en la competitividad: «Tenemos que trabajar más en conjunto y por lo tanto crear espacios de cooperación y no tanto de competencia». Incidió en que hay que transmitir a las niñas que pueden dedicarse a cualquier profesión: «Hay que cambiar el discurso y la narrativa», opinó.

Lucía Mingot refirió cómo había ido aumentando en Astilleros de Mallorca la presencia de la mujer y remarcó los aspectos positivos de la diversidad en los equipos no solo de género sino de formación o procedencia. En cuanto a la conciliación y el acompañamiento apuntó los cambios adoptados en su empresa, fruto del «clamor social de hombres y mujeres de poder tener hijos. Es responsabilidad de todos que haya un entorno en el que si la gente quiere, pueda tener hijos y eso pasa cuando los hombres también colaboran».

Laura Molano, jefa de departamento del Gobierno Corporativo de APB. / MANU MIELNIEZUK

Laura Molano, jefa de departamento del Gobierno Corporativo de APB, fue la encargada de cerrar el acto celebrando la puesta en marcha del primer plan de igualdad de la entidad, un documento «muy deseado y peleado». Molano recalcó que la APB«no dejará de trabajar y colaborar con el sector y con la sociedad para cambiar la realidad en el corto plazo».