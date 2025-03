Falta de profesores en Baleares: Las bolsas de Matemáticas, Física, Catalán, Informática (y más) están vacías

En el IES Sant Marçal hace un mes que varios grupos de alumnos de ESO no tienen profesor de Catalán ni de Tecnología. Educación no puede mandar a nadie porque las bolsas de interinos docentes disponibles de éstas y otras muchas especialidades están vacías. No hay profesores de Matemáticas ni de Informática, ni de Física y Química, ni de Catalán, Cultura Clásica ni Alemán (entre otras). Si en un instituto ahora mismo el profesor de alguna de estas asignaturas se pone de baja, Educación no tiene a nadie para mandar en sustitución. En otras bolsas, como Lengua Castellana o Biología, esta semana apenas hay uno o dos candidatos. En FP las carencias son también notorias y en Primaria el agujero está en los profesionales de Atención a la Diversidad.

Este déficit de algunas especialidades lleva a la conselleria de Educación a tirar de la bolsa extraordinaria, en la que están los candidatos que no cumplen los requisitos básicos para ejercer la docencia en Secundaria en el archipiélago: no tienen el certificado de capacitación del catalán y/o carecen del título de máster de Formación del Profesorado (habilitante y obligatorio en todo el país para ejercer la docencia).

En total, ahora mismo están dando clases 240 graduados que no tienen ni el título de catalán ni el máster de formación (en el que se da a los titulados herramientas pedagógicas para saber enfrentarse a un aula y transmitir a los jóvenes el conocimiento que poseen sobre su área).

En el caso del catalán, desde Conselleria precisan que no se puede saber con exactitud cuántos docentes están ejerciendo sin la formación mínima requerida, ya que directamente «no se tiene en cuenta en estos procesos urgentes de cobertura de plazas». Ahora bien, calcular que aproximadamente ejerciendo ahora mismo sin el catalán hay 140 docentes, mientras que hasta 240 sustitutos están dando clases sin catalán y sin el máster.

En Mallorca el problema de la falta de docentes se manifiesta especialmente en los institutos (en las otras islas, por el problema de la vivienda, el drama afecta también a los colegios).

De cara el curso que viene Educación ha abierto el abanico de titulaciones que permiten dar según qué especialidades acreditando un mínimo de créditos relacionados, un paso que generó recelo entre los sindicatos y que se evaluará a través de una comisión de seguimiento. Las fuerzas sindicales finalmente aceptaron la medida, aunque insisten en que para paliar el déficit de docentes Educación debe centrarse en mejorar las condiciones de una profesión en la que está aumentado la desmotivación y las renuncias y fugas a otros sectores.

Víctor Villatoro, de ANPE, razona que la falta de profesorado se acentúa en Balears por la insularidad, y por eso piden mejores condiciones laborales, aumentar las plazas del máster del Profesorado de la UIB, hacer la profesión más atractiva, fomentar las vocaciones docentes en el campus, implicar a las familias y recuperar el prestigio de la figura y la labor docente. Desde Alternativa señalan también un aspecto económico al recordar que el colectivo ha perdido un 20% de poder adquisitivo desde 2008.

El Consell Escolar de Baleares ve la falta de profesorado como uno de los principales problemas del sistema educativo. Demandan seguir ampliando las titulaciones para dar clases y programas de atención psicológica para acompañar al profesorado y evitar bajas y renuncias por sobrecarga laboral y estrés.

¿Compartir profesorado pública-concertada? ¿maestros en los institutos?

El pasado octubre Educación llevó al Consell de Govern una propuesta para que docentes de la pública pudiesen trabajar a la vez en concertada, red también afectada por la falta de docentes, pero se desechó la idea después de que Abogacía de la CAIB advirtiera que la ley de incompatibilidades actualmente no lo permite. En todas las CCAA se están lanzando propuestas inéditas ante el déficit de profesores: Aragón ha pedido al ministerio que los maestros de Primaria puedan dar Lengua y Matemáticas en los institutos, petición que la conselleria de Educación no contempla secundar de momento.

