Antonia, vecina de Marratxí: “Vivir así no es vida, necesito una casa en condiciones, cualquier día hay un derrumbe”

Antonia no pierde la sonrisa y tampoco quiere perder la dignidad. Desde hace veinte años reside con su hija y su nieta en unas viviendas sociales propiedad del ayuntamiento de Marratxí en un pésimo estado de conservación en el Pont d’Inca. “Ellos quieren quitarnos de en medio. El Ayuntamiento no ha hecho nunca un mantenimiento en estas casas”, destaca la mujer, de aspecto frágil, pero con las ideas muy claras.

Son tres generaciones de mujeres, la última, menor de edad, con 14 años, que resisten en un inmueble plagado de humedades, grietas, agujeros en el techo, sin aislamiento térmico y con un enorme ficus sin podar en la entrada cuyas ramas amenazan la fachada. “Vivir así no es vida, necesito una casa en condiciones, cualquier día hay un derrumbe”, se queja Antonia Villalonga, de 63 años y natural de Palma.

Hace un par de semanas que salió del hospital de Son Espases, donde la operaron de un tumor cerebral. Tiene medio cuerpo paralizado, es una persona completamente dependiente, con una incapacidad total reconocida, que le cuesta tenerse en pie. “Estoy en tratamiento con quimioterapia por otros dos tumores en el pulmón. Tengo también fibromialgia y osteoporosis. Me tienen que levantar de la cama, yo sola no puedo. Mi hija me ayuda a vestirme, a asearme. Ella también tiene una discapacidad reconocida”, detalla la mujer.

“Ahora, la prioridad es tener una ducha en casa. La bañera está empotrada y me tiene que levantar mi hija a peso para meterme dentro. Yo necesito un plato de ducha, pero no pueden cambiar la bañera porque la planta baja está apuntalada. Hay riesgo de que todo se venga abajo. No nos dejan hacer la ducha”, se lamenta la vecina, que vive en un primer piso en la calle Metge Mariano Gómez Ulla, en el Pont d’Inca.

Un agujero en un techo de una habitación. / Guillem Bosch

“La humedad que hay en las paredes me va fatal y el frío en invierno es horrible. Nos calentamos con mantas o con pequeños radiadores eléctricos. Las ventanas se han ido rompiendo. No hay ningún tipo de aislamiento. Las persianas mallorquinas se han desprendido. No se pueden arreglar. Los techos están agujereados”, explica la afectada. En el salón, un enorme fular en el techo tapa un boquete.

“Estuvimos ocho años sin agua. No teníamos presión, se rompía el termo, la lavadora… Teníamos que calentar el agua en ollas. Luego, ya nos pusieron el agua”, reconoce Antonia.

“A mi hija el falso techo de la habitación casi se le cae encima y le golpea en la cabeza. Por eso, estuvo mucho tiempo con miedo y no quería dormir en su cuarto”, asegura la mujer.

Miedo a los temporales

“Cada vez que hay un temporal en la isla, pasamos mucho miedo”, admite Evelina, la hija de Antonia, de 32 años. “Cuando llovía, no teníamos goteras, el agua directamente nos caía a chorro; colocábamos cubos para recoger el agua. Luego, nos pusieron un par de tejas y mejoró el tema. Mi madre hace años colocó unas ruedas en el sofá para moverlo rápidamente para que no se mojara con el agua que se filtraba y caía del techo”, recuerda la joven.

“A mi hija, de catorce años, le está afectando mucho todo esto. Lo está pasando mal. Vemos que no tenemos ninguna salida. Se nos cierran todas las puertas”, comenta apesadumbrada Evelina.

La emergencia habitacional aplasta a esta familia de mujeres. Unas manzanas más allá se erigen varios edificios de nueva construcción con modernos pisos.

La parte trasera de la casa, con desperfectos en las ventanas y persianas. / Guillem Bosch

“Yo he trabajado de limpiadora. Me ha quedado una pensión de 700 euros. Con este dinero es imposible encontrar una casa”, subraya Antonia.

Cuando ella llegó a estas viviendas del Pont d’Inca hace 20 años, la renta que pagaba era mínima. “El alquiler que pagábamos era simbólico, era una cantidad muy pequeña. A mi me dieron una de estas casas por pobreza, por ser una madre soltera con tres niños, por tema económico. Estas viviendas tienen más de 60 o 70 años”, indica la mujer.

“Nosotros hemos firmado cuatro contratos de cinco años y luego ya no quisieron cobrarnos el alquiler ni renovarnos más contratos. Nos dijeron que nos ayudarían a encontrar otra casa. En la planta baja tuvimos okupas viviendo durante cinco años”, rememora la afectada.

“Durante todos estos años, el Ayuntamiento no ha hecho ninguna reforma. Han dejado que la finca se deteriorara. Solo nos arreglaron un par de tejas y tapiaron las plantas bajas para que no entraran otra vez okupas. Hemos pedido que vengan a podar el ficus porque cuando hace viento las ramas se caen. Nos dicen que no porque pronto habrá un cambio de domicilio. Nos ofrecieron una casa que acababan de construir con tres habitaciones; son casas del Ibavi en el Pont d’Inca, pero ya se han entregado y nos han dejado sin vivienda”, denuncia Antonia Villalonga.

“El Ayuntamiento se comprometió a realojarnos en las casas del Ibavi. Nos aseguraron una vivienda donde vivir mi hija, mi nieta y yo. Y aún seguimos esperando”, hace hincapié la mujer.

“Ya no puedo subir ni bajar escaleras. Me tienen que ayudar. Solo salgo de casa por temas médicos. Mi hija se encarga de mí, no nos queda otra, ella es la que me cuida. No tengo estabilidad, no puedo estar de pie ni me puedo quedar en casa sola. Me he caído al suelo varias veces”, reconoce la vecina, al tiempo que muestra un pulsador de alarma para casos de emergencia.

“Cuando regresé a casa al salir del hospital, tuve un ataque de ansiedad. No sabemos qué quiere hacer el Ayuntamiento con estos terrenos ni con estas viviendas. De momento, nos van dando largas, pero yo ya no puedo vivir así, en el estado en el que estoy”, asegura Antonia.

“Quiero una casa en la que podamos vivir dignamente mi hija, mi nieta y yo”, concluye esta abuela coraje. Su hija, que sufre problemas de salud mental, señala que no ha contado con el suficiente apoyo desde que fue al colegio. “Siempre me he sentido apartada, me han machacado mucho, sin mirar si padecía algún tipo de problema”, se lamenta la joven.

