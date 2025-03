El turista del Imserso al que perdieron la maleta en Mallorca: "Yo compré ropa, pero otros han tenido que llevar la misma durante cuatro días"

Joan Rafel Rabasco ha disfrutado de unas vacaciones en Mallorca de once días, organizadas por el Imserso y su llegada a la isla no pudo ser más caótica. Por fortuna, este jubilado catalán ha regresado a su casa con un buen recuerdo de sus vacaciones en Mallorca, sobre todo de los paisajes que ha podido contemplar y del buen trato que ha recibido en el hotel de Santa Ponça donde ha estado hospedado.

Fue a su llegada a Mallorca cuando contó en una carta la odisea que tuvo que sufrir el grupo de jubilados durante el viaje desde Barcelona a la isla. Este grupo había contratado un viaje a Palma que se iniciaba el pasado día 28 de febrero. El vuelo debía despegar poco antes de las diez de la noche, pero la salida se retrasó varias horas. El avión despegó poco antes de las doce de la noche y el pasajero describía el vuelo “brusco y accidentado, con aterrizaje violento”. Pero no fue lo peor. Las maletas de más de 60 viajeros se habían quedado en Barcelona y, por lo tanto, los turistas no iban a poder cambiarse de ropa hasta que no recuperaran sus pertenencias. En muchas de las maletas que se habían quedado en el aeropuerto de salida había medicamentos que estas personas tenían que tomar y que consiguen a través de una receta médica.

La maleta del turista tardó cuatro días en ser entregada en el hotel de Santa Ponça / J.F.M.

Este incidente motivó que la llegada al hotel se retrasara hasta pasadas las cinco de la mañana, porque los afectados por la pérdida del equipaje tuvieron que presentar la correspondiente reclamación a la compañía.

Joan Rafel explicó ayer a este periódico que “tuvimos que esperar cuatro días para recuperar nuestras maletas. En mi caso me compré ropa, pero varios de los viajeros no pudieron hacerlo y tuvieron que llevar la misma vestimenta durante cuatro días. Espero que el seguro me indemnice por la compra de la ropa" El jubilado asegura que algunos de sus compañeros de viaje lo han pasado mal por el tema de la medicación. “Era un viaje de Barcelona a Mallorca y no consideraron necesario llevar toda la medicación encima. Algunos fármacos los llevaban en la maleta, sin plantearse en ningún momento que no iba a llegar a la isla”. A estas personas “no les ha quedado más remedio que limitarse a tomar las medicinas que llevaban encima, porque no podían ir a la farmacia a por más porque necesitaban receta médica”.

A pesar del incidente inicial en este viaje del Imserso el jubilado se muestra encantado de los días de vacaciones en Mallorca. “Los empleados del hotel no pudieron portarse mejor. Llegamos mucho más tarde lo previsto y los empleados nos estuvieron esperando. Además, nos dejaron preparada una cena fría”.

Las maletas no llegaron al aeropuerto de Palma el día que debían llegar / J.F.M.

Los equipajes en todo momento estaban localizados, porque no fueron embarcados en el avión que salió de Barcelona. De hecho, las maletas no llegaron a embarcarse en un avión hasta cuatro días más tarde. Los viajeros afectados por este incidente recibieron sus pertenencias en el mismo hotel de Santa Ponça.

“Lo que me ha molestado han sido algunos comentarios de personas que decían que es un hecho normal que el avión de un viaje del Imserso se retrase y no se entreguen las maletas. El precio que yo he pagado, al viajar solo, no ha sido ningún regalo”, asegura Rabasco.

El jubilado se ha marchado encantado de su estancia en Mallorca, sobre todo de su visita a la localidad de Orient y asegura que volverá a repetir en alguno de los próximos viajes que organiza Imserso, a pesar de los inconvenientes que tuvo que sufrir a su llegada a la isla.