Saturación turística en Mallorca: Prohens se atreve, aunque se quede sola

Acabáramos, por fin hay algo concreto sobre lo que poder debatir. Marga Prohens estaba entrando en un bucle peligroso al generar tantas expectativas vacías, el colmo fue su enredo con el negacionismo del flamante presidente de los hoteleros, Javier Vich -«Mallorca no es un destino saturado»-, el jueves tras la mesa de diálogo social. (Creíamos que el PP nos libraría de las reuniones fúnebres en la capilla del Consolat con las que nos fustigaba el Pacto, menudos ingenuos).

Gobernar supone pisar callos, a la presidenta del Govern le ha costado entender que no podría satisfacer a hoteleros y anti-saturación a la vez. Sí ha sido avispada al entenderse sottovoce con el alquiler turístico, su único aliado, aunque no menor.

Ahora que tenemos unas medidas sobre la mesa, concluyamos que la presidenta -que por cierto también tiene que saber ver cuándo parar, para no colapsar uno mismo- se atreve con la saturación turística, pese al riesgo de quedarse sola. La oposición la denosta, pero la triple propuesta de Prohens -subir la ecotasa, penalizando sobre todo a los cruceristas; prohibir nuevo alquiler vacacional en los pisos; y gravar a los vehículos que pagan el impuesto fuera pero circulan aquí- se basa en medidas tangibles. También, obvio, efectistas, cómo si la izquierda no hubiera pasteleado con fuegos artificiales. Salvo la moratoria o la tímida rebaja en la llegada de cruceros a Palma, en ocho años no hubo valentía para atajar los excesos en una isla que expulsa al residente.

El quid pues radica en si lo que nos propone Marga Prohens después de casi dos años apurando plazos puede resultar o no efectivo. Al mostrar todas las cartas antes de jugar, la presidenta del Govern salva el relato, vendible especialmente fuera, de «Balears propone medidas para frenar la masificación», pero destapa su debilidad: No tiene con quién negociar.

Si de verdad creemos que esta encrucijada es importante, no basta con recetar, hay que operar con éxito. Con PP y Vox en escalada fratricida urge sentarse con PSOE y Més, y tratarse en serio. De lo contrario el golpe de efecto está abocado al no, y los mallorquines, aparte de saturados, empezamos a estar hartos.

