Masones de toda Europa se reunen en Palma para hablar de la paz en el Mediterráneo

Las principales organizaciones masónicas de los países que rodean la cuenca mediterránea han organizado un encuentro en Palma, que se prolongará hasta el domingo. Esta reunión internacional lo organiza la Gran Logia Simbólica Española y acuden los representantes de las principales organizaciones masónicas, que en número superan el centenar. Este fin de semana la isla se convertirá en el principal centro de la masonería europea.

Este encuentro se inauguró ayer con la presentación de una exposición de esculturas en el edificio del estudio general Iuliano, en Palma. Las jornadas se organizan bajo el lema “pax mari nostri”, es decir, la paz de nuestro mar. Los masones quieren dedicar estos dos días de reuniones para dialogar, reflexionar sobre los temas sociales y, sobre todo, para continuar con la relación fraternal.

Brenno Ambrosini es el maestro de la Gran Logia Simbólica Española y es quien se ha encargado de organizar este encuentro en Palma de la masonería europea. Han acudido seguidores de varios países, como Francia, Portugal, Italia, Grecia, Turquía, Líbano y Marruecos. Al encuentro participan alrededor de medio centenar de seguidores de la masonería.

El maestro de la logia explicó que en España existen 63 agrupaciones de masones y el encuentro internacional que se organiza cada año se realiza “para conseguir la mejora de las personas, para que después se refleje en la sociedad”.

En este encuentro en Palma de las organizaciones masones se inauguró una exposición / G.Bosch

En este tipo de encuentro se debate un tema social y es el organizador de la reunión internacional el que decide la temática. Este año se ha decidido incidir en la paz en el Mediterráneo. Cada federación prepara un trabajo donde profundizar sobre la cuestión a debatir y el domingo se presentarán las conclusiones a las que se ha llegado. El gran maestro de la logia simbólica española asegura que no se trata “solo de hablar sobre conflictos armados, porque existen muchos tipos de conflictos sociales. A nosotros, por ejemplo, nos preocupa mucho la desigualdad entre entre géneros, porque la paz no es solo que tu vecino no te lance un cohete, es un tema mucho más profundo”.

Ambrosini afirma que la masonería “no es ninguna actividad oscura”. Recordó que durante la dictadura franquista se produjo una persecución a los masones, “porque nos pintaban como si fuéramos personajes de la edad media que utilizábamos medios propios de la inquisición. Toda esta descripción era falsa, lo que ocurría es que en esta época de dictadura no se podía tolerar que existieran grupos sociales que defendieran un planteamiento libre. Por eso los masones no somos del gusto de ningún dictador”.

El gran maestro explica que cualquier persona puede convertirse en un masón, aunque entrar en alguna de estas agrupaciones supone superar un proceso largo y complicado. “Lo único que exigimos para entrar en la masonería es ser una buena persona y un buen ciudadano”.

En España en estos momentos hay unos 4.000 masones, entre hombres y mujeres. Se siguen los principios de la masonería continental, que a diferencia de la sajona, sí permite la entrada de las mujeres. Ambrosini reconoce que aunque no se trata “de esconderse, muchas veces si dices que eres un masón te miran de forma rara. Esta situación es muy frecuente”. Y ello se debe a que la sociedad española “no conoce lo que es la masonería, porque mucha gente nos sigue considerando como personajes de la edad media”.

A diferencia de otros países donde la masonería tiene una mayor influencia social, como por ejemplo en Francia, que cuenta con personas de un gran poder social y económico, en España no ocurre lo mismo. El gran maestro asegura que la masonería en España no tiene ningún tipo de influencia a nivel político, ni tampoco económico, pero asegura que ese no es el principal objetivo de estas agrupaciones. “El masón es aquella persona que pretende conocerse mejor a si mismo y que busca una mejor relación con los demás. Debe tener una curiosidad por indagar en cualquier campo del conocimiento y ello lleva al profundo estudio. Es un método para llegar al conocimiento de las cosas”.

Ambrosini explica que cada organización masónica tiene una visión distinta del mundo, pero todas tienen en común la búsqueda del conocimiento a través de las ideas con el objetivo de convertirse en mejores personas.

“Los masones debemos respetar las normas y dar ejemplo a los demás. No buscamos el enriquecimiento individual, sino lo que pretendemos es formar mejores personas para que la sociedad se beneficie de ello”.

El gran maestro reconoce que falta mucha pedagogía para que la sociedad tenga claro que los masones “ni somos grupos secretos, como intentan describirnos, ni peligrosos que solo buscamos el poder”. Y debido a ello, cuando una persona reconoce que forma parte de una gran lógia “no nos escondemos, pero si es cierto que nos sentimos observados”.

