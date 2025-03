Les dones oblidades de Cabrera

La guerra causada pel cop d’estat de juliol 1936 va tenir conseqüències nefastes per a tres famílies que llavors eren a Cabrera. Amb la novel·la Vent surant (Ed. Documenta Balear, 2024), Francesca Sastre i Munar rescata la memòria de Bàrbara Mateu Ferrer i l’alferes Facundo Flores Horrach, que comandava la guarnició de l’illa. Bàrbara tenia 38 anys i Facundo, 40. Les altres famílies eren la dels arrendataris, Damià Suñer Mascaró (50 anys) i Jerònia Mas Verd (47), i la dels amitgers, Marc Bonet Escalas (57) i Maria Barceló Obrador (57), cadascuna amb cinc fills.

Jerònia Mas amb les tres filles (dècada de 1960): d'esquerra a dreta, Margalida, Jerònia, Francisca i Maria / Foto cedida per Damià Heine Suñer

La guerra a Cabrera

El 19 de juliol de 1936, Mallorca caigué en mans dels colpistes, però Menorca continuà lleial a la República. A Cabrera, l’alferes Flores, seguia les ordres dels seus superiors revoltats de Palma.

El 30 de juliol, una avaria obligà un hidroavió republicà a amarar a Cabrera i els cinc tripulants van ser fet presoners. L’1 d’agost, des de Menorca arribà a Cabrera una expedició naval que sotmeté les forces de l’illa i alliberà els aviadors. Els republicans feren embarcar cap a Maó els militars del destacament, inclòs l’alferes, Mariano Ferrer, un comandant retirat que estiuejava a l’illa i Damià Suñer i els seus fills Joan i Gaspar, de 19 i 17 anys; Joan, falangista, havia participat en la captura dels aviadors. Amb ells també partiren l’esposa de l’alferes, Bàrbara Mateu, i un nebot que passava les vacances amb ells. A Maó, Damià Suñer, els seus fills, el comandant Ferrer i, més endavant, l’alferes Flores serien assassinats.

El 5 d’agost, un centenar de milicians republicans ocuparen Cabrera. Després de fracassar l’expedició del capità Bayo a Mallorca, el 5 de setembre les autoritats republicanes de Menorca enviaren un vaixell a Cabrera per evacuar-los. El comandant de l’expedició també obligà Marc Bonet i els seus fills Jeroni i Antoni, de 26 anys i 21 anys, a partir amb ells cap a Menorca. A Cabrera, només hi quedaven les dones i els nins de tres famílies. Al cap d’una setmana, passaren a Mallorca. Onze dies després, el falangista Antoni Calco tancà Maria Barceló i la filla Francisca, de 23 anys, a la presó Provincial de Palma, acusades de fer propaganda comunista. Hi passaren tres mesos, durant els quals hagueren d’abandonar al poble els dos fills menors, Bàrbara i Marc.

El 25 d’octubre de 1936, l’auditor militar de Palma incoà la Causa 1029/36 i declarà processades a vint-i-quatre persones, bé per les seves actuacions a l’estiu de 1936 a Cabrera i/o per considerar-les d’ideologia esquerrana. Entre els processats hi havia l’alferes Flores i els cinc membres majors d’edat de la família Bonet, dels quals només Maria i la filla Francisca eren a Mallorca. El març de 1938 serien jutjades i absoltes per un consell de guerra.

Marc Bonet i els fills Jeroni i Antoni passaren la guerra a Menorca, el pare treballant al camp i els fills servint a l’exèrcit republicà. En rendir-se Menorca als nacionals, el febrer de 1939, tots tres eren detinguts. Traslladats a Mallorca, passaren quatre anys en diverses presons (Can Mir, la Provincial, el fortí d’Illetes...). El març de 1943, un nou consell de guerra els sentencià a tots tres a cadena perpètua pel delicte d’adhesió a la rebel·lió militar. Per quins crims els condemnaven de per vida? El pare havia votat el Front Popular en les eleccions de 1936 i els dos fills havien servit de soldats a l’exèrcit republicà.

El pare quedà a la presó Provincial; a seixanta-cinc anys, en sortia amb llibertat provisional. Jeroni i Antoni foren enviats a la península per redimir condemna com a treballadors esclaus en destacaments penals de Castella i del País Basc. El 1946, tornaven al poble amb llibertat provisional i vigilada. El setembre de 1949, Antoni era condemnat a tres mesos més de reclusió pel seu intent d’evasió del destacament de Fresno quatre anys abans i, per més inri, restà reclòs en el calabós municipal del poble.

Conclusió

La guerra propagà la barbàrie arreu del país. Costa d’imaginar la desolació de Jerònia i de Bàrbara, per la tràgica mort de llurs familiars a la Menorca republicana i, a més, amb els assassinats de germans seus en mans dels colpistes a Mallorca. D’altra banda, el règim cruel instaurat pels vencedors sacsejà la vida de Maria i Marc i dels fills Jeroni i Antoni, que malgastaren els anys de joventut en presons i a camps de treballs forçats. Mai més no pogueren recuperar una vida normal.

Enmig de tants desastres, tres heroïnes afrontaren una lluita titànica per sobreposar-se a les adversitats: Bàrbara Mateu Ferrer, Jerònia Mas Verd i Maria Barceló Obrador. Recordar-les és un exercici de justícia.

Jerònia Mas Verd

L’1 d’agost de 1936, Damià i els fills Joan i Gaspar eren embarcats cap a Menorca. Tres o quatre dies després, Jerònia sabé per un tripulant del submarí republicà que feia la ronda per Cabrera, que el marit, Damià, i els dos fills havien estat assassinats a Maó.

Com si això no fos prou, en arribar ella a Mallorca el 12 de setembre, s’assabentà que, dies abans, els feixistes havien assassinat el seu germà Joan Mas Verd, batle de Montuïri per Esquerra Republicana.

Bàrbara Mateu Ferrer

En arribar a Maó l’1 d’agost, Bàrbara i el nebot quedaren lliures i l’alferes fou tancat en el vaixell Aragón. El 17 d’agost Flores embarcà amb les tropes del capità Bayo, però abans de salpar fou desembarcat i tancat de nou. En haver passat dies sense notícies del marit, Bàrbara acudí a la Comandància per saber si seguia viu. Se li comunicà que l’alferes havia mort. Després sabé que l’havien afusellat el 23 d’agost a la Mola i que havien fermat el cadàver a un llast i l’havien tirat al mar. A Palma, Flores havia estat declarat processat en la Causa 1029/36, per haver-se rendit a les forces republicanes. El gener de 1937, Bàrbara aconseguia passar de Menorca a Mallorca i confirmava al jutge instructor la mort del marit.

En arribar Bàrbara a Mallorca, els seus germans Bernat i Antoni, militants d’Esquerra Republicana, estaven presos a Can Mir. A Bernat (40 anys), una nit el van treure de la presó i no se’n sabé res pus d’ell. Antoni (35 anys), que havia estat el batle d’Inca, seria jutjat amb Alexandre Jaume, Emili Darder i Antoni Maria Ques. Tots quatre foren executats pels feixistes el 24 de febrer de 1937 a Palma.

Maria Barceló Obrador

El 5 de setembre de 1936, Maria havia viscut la separació dels homes, dels quals durant set mesos no rebé cap notícia; després, ella i la filla gran havien passat tres mesos a la presó. Quan estaven tancades i els homes eren a Menorca, desaparegueren de Cabrera les propietats que la família hi havia hagut d’abandonar: les ovelles, els porcs, la perxa de sobrassades, les alfàbies plenes de formatge...

De 1939 a 1943, Maria tenia l’home i els fills Jeroni i Antoni dispersos a diverses presons de Palma. I a partir de 1943, tenia el marit a la presó Provincial i els dos fills peregrinant per presons i destacaments penals de la península. Jeroni i Antoni eren el seu maldecap principal: la subsistència d’un pres podia dependre dels aliments enviats per la família, però ells no només eren lluny de casa, sinó que també eren sotmesos a freqüents trasllats. En tots aquells anys, Maria es consagrà amb cos i ànima a salvaguardar la família i a cobrir les necessitats bàsiques dels seus membres.