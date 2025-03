Las jefas del hangar de Air Europa en Mallorca: "O tienes carácter y hablas alto y claro o estás perdida"

El Día Internacional de la Mujer es siempre una jornada para reflexionar, repasar, reivindicar y también celebrar, porque aunque históricamente el sector femenino se haya visto relegado a cumplir un papel muy concreto, poco a poco se ha ido abriendo paso y ha conseguido hitos tan destacables como los logrados en el mundo laboral por Abigail Sarghini, Antonia Amer, Mercedes Ortega, Helena Carchenilla, Christina Da Silva y Ana Hurtado. Estas seis mujeres han logrado liderar una profesión generalmente masculinizada -son ingenieras y técnicas- y en un entorno laboral que lo es todavía más, ya que han conseguido un alto cargo en el área de mantenimiento de una importante aerolínea.

Ingenieras y técnicas en el sector del mantenimiento de la aeronáutica / Bernardo Arzayus

Para poner a la lectora y al lector en situación. Nada más entrar en el hangar de Air Europa -donde este diario se reunió ayer con las seis responsables- un mar de caras masculinas enfrascadas en sus diferentes quehaceres nos saludó, y solo al fondo del recinto, frente a un enorme avión, pudimos divisar la presencia de una mecánica. La situación cambió un poco a medida que fuimos recorriendo las instalaciones, especialmente al entrar en el sector en el que nos recibieron las protagonistas de este reportaje.

Abigail es una de las técnicas de la aerolínea y su camino en la misma no cesa de mejorar, ya que -como explica- acaba de embarcarse en un nuevo proyecto dentro de la misma. Cabe destacar, además, que durante dos años y medio fue la responsable de un equipo de nada menos que 25 hombres.

Cuenta que desde siempre le interesaron los aviones y los coches. No tuvo ojo para las muñecas. Fue así como poco a poco la vida le fue llevando hasta donde se encuentra en este momento. Según señala, «no ha sido difícil conseguirlo», pero reconoce que se trata de un sector muy masculinizado en el que «o tienes carácter y hablas alto y claro o estás perdida». Explica que al ser mujer, ser joven y tener menos experiencia fue complicado, en un primer momento, conseguir poder trabajar de forma óptima con su equipo: «No tuve lo que se dice problemas reales, pero me costaba llegar a ellos», apunta. Eso sí, recuerda con orgullo que aunque fue «todo un reto», logró superarlo y hoy siente que «ha sido todo un honor llevar a ese equipo. He aprendido mucho de ellos».

«Ah, eres azafata»

Aunque las seis profesionales aseguran con rotundidad que a pesar de liderar un sector masculinizado ejercen su profesión sin ningún problema, al ahondar en las diferentes situaciones por las que han ido pasando surgen rápidamente las anécdotas. «Muchas veces cuando digo que trabajo en Air Europa me dicen: ‘Ah, eres azafata’», cuenta con asombro Helena. Pero no es la única que se ha enfrentado a un comentario como este, Ana recuerda que también ha tenido que escuchar comentarios similares.

Además, Helena coincide con Abigail en que ser joven y ser mujer le ha llevado a enfrentarse a algunas confusiones. Así, explica que en múltiples ocasiones, durante una reunión importante, se han dirigido a su compañero en lugar de a ella pensando que el jefe era él, «me ha pasado mil veces», enfatiza la responsable de la cadena de suministro de la aerolínea.

Ninguna de ellas cree que conseguir el puesto de trabajo que ejercen les haya costado especialmente por su género, de hecho recalcan que en la aerolínea en la que desempeñan sus diferentes empleos «el que vale, vale» y que no se tiene nada más en cuenta, un hecho por el que todas ellas aplauden a Air Europa, a la que diferencian del resto de compañías aéreas: «Me consta que en otras no es así», asegura Mercedes, responsable de transición de flota.

Conciliación

La conciliación es una de las claves que diferencia a las empresas y que pone la guinda del pastel para caminar hacia una igualdad real, y es una cuestión en la que su empresa -reconocen- va bien encaminada. La mitad de ellas tienen hijos y consideran que pueden compaginar muy bien sus trabajos con ello, de hecho Antonia, responsable de planificación de mantenimiento, apunta que entró en la compañía cuando su bebé tenía once meses y que no tuvo ningún problema: «Cuando estás en el trabajo, estás a tope en ello, y cuando estás en casa, lo mismo. Se puede hacer», deja claro. Helena, por su parte, confiesa que a sus 37 años ha sentido la necesidad de postergar su maternidad por el «miedo a no ser tan productiva, porque la aviación demanda las veinticuatro horas», pero que ya piensa en ello a corto plazo, sobre todo por las facilidades que, aseguran, empezó a poner la aerolínea a partir de la pandemia. «Si necesitamos llevar al pediatra a nuestros hijos, o están enfermos, se nos permite ocuparnos de ello», apuntan.

Tanto Abigail, como Antonia, como Mercedes, Helena, Christina y Ana han pasado también por una formación masculinizada: «En clase podías ver a tres o cuatro chicas, pero no más», cuentan, y su camino las ha llevado por una profesión en la igualmente la mayoría son hombres. A pesar de ello, a la pregunta de si invitarían a las niñas a seguir su estela, lo tienen claro, «que se dediquen a lo que quieran y que vayan a por ello sin dudarlo», porque como concluye Abigail, «el género es irrelevante para seguir tus sueños».

