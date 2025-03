Eva González: «Necesitamos que más niñas entiendan que el mar también es una opción para ellas»

¿Cómo se desarrolla su día a día al frente de las operaciones y servicios de Ports de Balears?

Básicamente se trata de coordinar las diferentes operaciones y actividades portuarias que tienen lugar en los cinco puertos de la Autoridad Portuaria.

¿Qué situaciones complejas e inesperadas pueden surgir y cómo las afronta?

Las situaciones más complejas se plantean cuando hay incidentes que pueden involucrar vidas humanas, contaminación marina y posibles daños a infraestructuras.

¿Cuáles son los aspectos más destacados de su puesto?

Lo buenos del puesto es que no hay posibilidad de aburrirse, ya que cada día puede surgir un acontecimiento nuevo que es necesario resolver. Es algo dinámico y se precisa mucha colaboración por parte de todos los departamentos que conforman la Autoridad Portuaria, ya que en las operaciones se involucran muchos aspectos, seguridad, infraestructuras, policía …

¿Cuáles son los que resultan más desconocidos para el ciudadano?

Aunque vivimos en un isla, creo que el puerto y muchas de las actividades que en él se desarrollan son grandes desconocidos para la ciudadanía en general. Todo el proceso que conlleva que las mercancías lleguen a nuestros puertos, precisa de una gran coordinación logística y portuaria.

Transformación digital y sostenibilidad son ejes transversales de toda actividad, ¿Qué impacto están teniendo en la operativa del puerto?

En los últimos años la digitalización se ha convertido en un imperativo para el sector del transporte marítimo. La descarbonización del transporte marítimo es una prioridad a nivel mundial, y por esto se están introduciendo tanto en buques como en puertos diferentes iniciativas como es el caso de la electrificación de los muelles o el consumo de combustibles con bajo contenido en azufre.

¿Qué le atrajo de la navegación y por qué se decantó por desarrollar su carrera profesional en el sector portuario?

Básicamente mi objetivo profesional se enfocaba en una carrera militar y por ello me decanté por Marina Mercante, como un primer paso para luego orientarme al ejército. Lo bueno de la carrera de Marina Mercante es que las opciones no solamente se limitan a navegar si no que en tierra hay múltiples salidas.

¿Tuvo algún referente femenino que fuera clave a la hora de decidir su futuro profesional?

La verdad es que no, por eso creo que la difusión de las posibilidades formativas y las carreras profesionales, el desmentir clichés y el fomentar desde las edades tempranas este tipo de posibilidades es esencial para que las nuevas generaciones sí tengan referentes.

¿En qué situación estaba la mujer en los inicios de su carrera y en qué momento se encuentra ahora?

Años antes de comenzar la carrera, se trataba de unos estudios que sólo los desarrollaban hombres. Entiendo que como muchas otras carreras, tipo ingenierías, en las que las mujeres se han ido incorporando poco a poco. Un alto porcentaje de las personas que realizan esta formación son hombres, pero básicamente porque no se publicita las salidas que puede llegar a tener no solo navegando, si no como ya se ha comentado, en otras ramas.

¿Qué momento se está viviendo actualmente en Ports de Balears en términos de igualdad y presencia femenina en las diferentes áreas profesionales?

La APB acaba de aprobar su I Plan de Igualdad, un hito importante para que las políticas y los planes de acción nos ayuden a ganar representatividad en un sector muy masculinizado.

¿Ha sentido en algún momento que era pionera?

Nunca me he considerado así, ya que por delante de mí ya ha habido mujeres que desarrollaban este tipo de trabajo.

En un sector históricamente masculino, ¿ha vivido alguna situación que le confirme que se ha producido un cambio de tendencia?

Las normativas internacionales y nacionales impulsan el cambio de tendencia, pero creo que será notable dentro de un tiempo. Aún así, de forma paulatina, se va apreciando un mayor número de mujeres en puestos de dirección y de alta responsabilidad.

¿Cree que el sector portuario es atractivo para las jóvenes?

Se trata de un sector que tiene que tener mucho atractivo para todos los jóvenes ya que las posibilidades de trabajo son múltiples y variadas. Abarca muchos campos desde la logística, la consignación, las navieras, la reparación de buques o la administración y en cada uno de ellos se llevan a cabo actividades diferentes, pero complementarias.

¿Qué cree que sería necesario para atraer el talento femenino a este sector en concreto?

No ya solo talento femenino, talento en general. Reitero que es un sector con muchas posibilidades y lo que hay que hacer es difundirlo y darlo a conocer. Considero que es uno de los puntos débiles del sector, se precisa que nos abramos más a la sociedad y mostrar las virtudes del mismo.

Si tuviera que elegir una medida para avanzar en igualdad, ¿cuál sería?

Apostar por la información y la difusión en la edad más temprana. Necesitamos que más niñas entiendan que el mar y sus posibilidades también son una opción para ellas.