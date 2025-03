Encuentran el cadáver de otro migrante en Cala Deià

En la mañana de este sábado ha sido localizado en aguas de Cala Deià el cadáver de un hombre que podría ser el tripulante de una patera, que habría muerto durante su travesía hacia aguas de Baleares al naufragar la embarcación.

El hallazgo se ha producido alrededor de las nueve de la mañana de hoy. Un vecino de la zona se ha fijado en un bulto que estaba flotando en el agua, muy cerca de la costa, y al acercarse se ha dado cuenta que se trataba de una persona.

Este testigo ha sido el que ha avisado a la Guardia Civil, que inmediatamente ha movilizado a los Geas para que comprobaran si, en efecto, se trataba del cadáver de una persona. Los agentes se han acercado con la lancha hasta el lugar donde habían indicado la localización comprobando que, en efecto, se trataba del cadáver de un varón. Por la forma de vestir parecía que se trataba de un migrante, que habría fallecido ahogado en alta mar durante la travesía y cuyo cadáver habría sido arrastrado por las corrientes marinas hacia la costa.

El estado de descomposición en el que fue encontrado el cuerpo sin vida hacia complicado determinar la fecha en la que habría fallecido. Este dato podrá averiguarse a través de la autopsia. El hombre no llevaba encima ningún tipo de documentación. Por su estado aparentaba una edad aproximada de unos 30 años.

La Guardia Civil ha trasladado los restos hasta la base naval del Puerto de Sóller, donde se realizó el levantamiento del cadáver. Los restos fueron trasladados al instituto anatómico forense.

Ante esta hallazgo junto a la costa, la Guardia Civil inició la correspondiente investigación, con el objetivo de determinar la identidad y procedencia de esta persona. Sin embargo, en estos casos es muy complicado saber de quién se trata, ya que los migrantes inician el trayecto por mar hasta las aguas insulares sin llevar encima ningún documento, precisamente para que no se les identifique una vez que llegan a su destino. Se trata del tercer migrante que ha sido localizado muertos, entre Mallorca y Formentera, en los últimos días.

La Guardia Civil tiene la convicción de que se trata de tripulantes que viajaban en pateras, que habrían naufragado en los últimos días durante la travesía, como consecuencia de las malas condiciones del mar. Ya temía que irían llegando más cadáveres a la costa, porque no se sabe cuántas personas habrían caído al mar y se habrían ahogado. El cuerpo aparecido esta mañana en Cala Deiá no hace más que confirmar estas sospechas. La Guardia Civil tiene constancia, a través de información facilitada por las organizaciones que trabajan en Argelia, que en los últimos días habrían zarpado varias embarcaciones y no habrían llegado a su destino a Balears.