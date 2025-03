Estas son todas las propuestas para reducir la saturación turística en Baleares

Tras varias semanas de expectación, el Govern de Marga Prohens ha anunciado el paquete de medidas que pone encima de la mesa para reducir la saturación turística en Baleares. Una propuesta que se sustenta en tres ejes: la subida de la ecotasa en verano y su reducción en invierno, la prohibición de nuevas plazas de alquiler turístico y un nuevo impuesto para los coches matriculados fuera de las islas. Así, dichas iniciativas deberán ser consensuadas con el resto de partidos políticos para que salgan adelante ya que el Ejecutivo se encuentra actualmente en minoría tras su ruptura con Vox.

En cuanto al Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), el Govern prevé un incremento significativo hasta un máximo de 6 euros, incluidos los cruceristas, en verano y una exención del mismo impuesto en invierno. De esta forma, la ecotasa pasaría de los dos tramos actuales a cuatro. En el periodo que comprende enero y febrero el impuesto se reduce a cero euros mientras que en los meses de junio, julio y agosto se aumenta de 1 a 2,5 euros el tramo más bajo y de 4 a 6 euros por noche para los hoteles de alta gama (cinco estrellas y cuatro estrellas superior). En estos meses de verano, para los cruceros que atracan en las islas los turistas pasarían a pagar de 2 a 6 euros por noche. En los meses de mayo, septiembre y octubre y en marzo, abril, noviembre y diciembre se mantienen las diferentes cuotas vigentes hasta la fecha.

Como novedad, y a modo de medida compensatoria para los residentes, el Ejecutivo ha incluido una deducción fiscal para aquellos ciudadanos de las islas que se alojen en establecimientos turísticos del archipiélago. A través de la declaración de la renta, se podrán aplicar una deducción de hasta 250 euros anuales para compensar el coste del impuesto.

Otra de las medidas anunciadas por el Govern es la prohibición de nuevas plazas de alojamiento turísticos en viviendas plurifamiliares, elevándose las exigencias de calidad para la renovación de las plazas existentes. Asimismo, la lucha contra la oferta ilegal se intensifica con nuevas medidas entre las que destaca la obligatoriedad de los portales comercializadores de exigir el número de registro del alojamiento a comercializar, en el que se responsabiliza de posibles infracciones tanto a los propietarios como a las plataformas comercializadoras y un aumento de las sanciones del 25% con multas de hasta 500.000 euros.

Impuesto a vehículos matriculados fuera de Baleares

El Govern también plantea como propuesta "pionera en toda España" un nuevo tributo para los coches matriculados fuera de Baleares. Una iniciativa que tiene como objetivo compensar el impacto de las emisiones que provocan dichos vehículos y cuyo gravamen variará entre los 35 y 150 euros en función del tipo de coche y el periodo de estancia en la isla. La propuesta afectaría a tres tipos de sujetos. En primer lugar los vehículos turísticos, es decir, coches de uso privado que circulen por el territorio de manera temporal o transitoria durante un periodo inferior a seis meses y no consten inscritos en el registro de las islas.

La medida también está pevista para los vehículos de carácter residencial que no pagan el impuesto de circulación en el archipiélago. En este caso se trata de coches que circulan por el territorio durante un periodo superior a seis meses pero que no están domiciliados en Baleares. El tercer supuesto sería para los 'rent a car' y también los VTC como Uber que no tengan los coches registrados en el archipiélago. En estos casos, quien pagaría el impuesto no sería la persona que alquile el vehículo sino a la propia empresa.

Por lo que respecta al precio, el nuevo impuesto responde a una tarifa que varía entre los 35 y 150 euros, en función del tipo de vehículo y el periodo de tiempo que se esté en las islas. En este sentido, la mayoría de coches deberán pagar un precio fijo de 40 euros al que habrá que sumarle de 10 a 55 euros, dependiendo del tiempo que permanezca en Baleares. Cabe señalar que los residentes, y que por tanto tienen su vehículo registrado en Baleares, no deberán pagar ningún tipo de impuesto ni para mover el coche en su propio territorio ni entre islas. Asimismo, Govern ha dejado claro que toda la recaudación de este impuesto irá destinado a un fondo finalista destinado a la mejora de la movilidad sostenible y del transporte público.

En cuanto a la entrada en vigor de este impuesto, el Ejecutivo de Prohens ha dejado muy claro que esta es una propuesta en una fase "muy incipiente" y para salir adelante deberá contar con el consenso de los agentes sociales, económicos y políticos de Baleares. Así, no se prevé que se empiece a cobrar este impuesto durante la próxima temporada turística.

Consenso con la izquierda

Para aprobar el paquete de medidas frente a la saturación turística en el Parlament, el Govern deberá negociar y llegar a consensos con los partidos de la izquierda ya que Vox ha anunciado que no apoyará ninguna propuesta que incluya subidas de impuestos. Así, las alternativa pasa por negociar con el PSIB-PSOE y Més per Mallorca. Cuestionado por si el Ejecutivo podría plantearse ir más allá en la subida de la ecotasa anunciada, el portavoz Antoni Costa ha señalado que la propuesta del Govern es "más creíble" que la planteada por los socialistas.

"No tenemos mayoría, es la realidad, pero el sentido común nos debería llevar a pensar que la propuesta del Govern es más creíble que la del PSOE. Es un planteamiento creíble, sensato y prudente dentro del marco planteado. Estamos dispuestos a negociar, pero no llegar a acuerdos con alguien que hace propuestas que no son creíbles", ha destacado Costa.